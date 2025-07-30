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أخبار مصر

التأمين الصحي: لا تغيير في قواعد صرف الأدوية للمرضى

الهيئة العامة للتأمين
الهيئة العامة للتأمين الصحي
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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن ما تردد عن زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70% لا أساس لها من الصحة.

قواعد صرف الأدوية لمستفيدي التأمين الصحي

أشارت وزارة الصحة أنه لم يطرأ أي تعديل على قواعد صرف الأدوية لمستفيدي التأمين الصحي، بما في ذلك أدوية “البلافكس” لعلاج الجلطات، و”الإنترستو” لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، و”الإنسولين” لمرضى السكري.

كما تنفي الوزارة صحة أي وثائق أو صور ضوئية منسوبة إلى الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

69 مليون مواطن يستفيدون من خدمات التأمين الصحي

وشددت الهيئة العامة للتأمين الصحي، على التزامها الراسخ بخدمة ما يقرب من 69 مليون مواطن يستفيدون من خدمات التأمين الصحي وفق السياسات الحالية دون أي تغيير.

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ونناشد المواطنين عدم تصديق الشائعات والتحقق من المعلومات من خلال القنوات الرسمية للوزارة والهيئة لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

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