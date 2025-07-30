محافظ كفر الشيخ يناقش ملف المنشآت الآيلة للسقوط

ناقش اللواءعلاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، ملف المنشآت الآيلة للسقوط، لحصر وإزالة جميع المنشآت التي تمثل خطورة داهمة، بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية، ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بالمراكز والمدن، إلى جانب استعراض آليات تسريع وتيرة التطوير الشامل للبنية التحتية وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات.



كما تناول الاجتماع ملفات التصالح وتقنين الأوضاع والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات، حيث أكد محافظ كفرالشيخ استمرار حملات الإزالة الفورية لأي تعديات أو مخالفات من المهد، مشددًا على أهمية التكاتف والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمضاعفة الجهود.

كما استعرض محافظ كفر الشيخ نتائج المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية، مشددًا على أهمية التعاون مع الأجهزة المعنية ومهامها فى المرور الدوري لمتابعة وتقييم أداء الجهاز الإداري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تطوير الجهاز الإداري وتحسين كفاءة الأداء التنفيذي.

وفي إطار تقييم وزارة التنمية المحلية ومحافظة كفرالشيخ؛ لأداء الوحدات المحلية، أوضح محافظ كفرالشيخ أن اللجنة المعنية زارت 6 مراكز على مستوى المحافظة، وجاء مركز دسوق في المرتبة الأولى، يليه مركز الرياض، ثم بيلا فى المركز الثالث، وسيدي سالم، وكفرالشيخ، وأخيرًا مركز قلين فى المركز السادس.

وقدم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر للفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، على دعمه لمحافظة كفرالشيخ، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة كفرالشيخ؛ كلف الهيئة العامة للطرق والكباري، بسرعة إنهاء كافة الأعمال المتوقفة بالمحافظة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لرفع كفاءة شبكة الطرق بمراكز ومدن المحافظة.



كما وجه محافظ كفرالشيخ بسرعة الانتهاء من حصر وصيانة المعدات المتهالكة في كل مركز، وإعادة تشغيلها؛ مثمنًا جهود اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، في إصلاح معدات الحملة الميكانيكية وتوفير نحو 109 ملايين جنيه للدولة ضمن جهود المحافظة لترشيد الإنفاق وحماية المال العام.

وكلف محافظ كفرالشيخ بتحديد مواقع مناسبة لإقامة أسواق مطورة ومواقف جديدة داخل المدن والقرى، على أن تتوافق تلك المواقع مع الهوية البصرية وتكون قريبة من التجمعات السكنية، مع مواجهة العشوائيات وإزالة الإشغالات والمخالفات.

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