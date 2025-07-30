الأربعاء 30 يوليو 2025
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أخبار مصر

التأمين الصحي يرفع مساهمة المرضى في شراء الأدوية التجارية إلى 70%

زيادة مساهمة المرضي
زيادة مساهمة المرضي في شراء الأدوية
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أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن بدء تطبيق قرار جديد ينص على مساهمة المريض بنسبة 70% من سعر الأدوية التجارية (باستثناء البلاكس والإنترستو والإنسولين)، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، بحسب ما جاء في خطاب رسمي صادر عن الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات.

وأكدت الهيئة أن النسبة التي سيتحملها المريض تشمل الضرائب وأي مصروفات إضافية، على أن يتم اعتماد سعر المستحضر وفقًا لمنظومة الشراء الموحد.

ويأتي هذا القرار عقب موافقة السلطة المختصة، بهدف ضبط منظومة صرف الأدوية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم.

جدير بالذكر أن التأمين الصحي يوفر نوعين من الأدوية داخل صيدليات عيادات التأمين الصحي منها أدوية التأمين الصحي والمدون عليها هيئة الشراء الموحد وأغلبها ناقص في العيادات ويشكو المرضي من عدم توفرها 

والنوع الاخر داخل الصيدلية هي الأدوية التجارية والتي تباع بالسعر الحر اي سعر الدواء في الصيدليات الخارجية منها أصناف مستوردة ويدفع المريض نسبة مساهمة ٣٥% ويتحمل التأمين الصحي باقي التكلفة فضلا عن أن التأمين كان يوفر هذه الأدوية بنسبة خصومات من الشركات المنتجة

وبحسب القرار الذي أصدرته هيئة التأمين الصحي سوف يزيد نسبة المساهمة التي يدفعها المريض الي 70% مما يمثل زيادة التكلفة عليه ويمثل القرار  زيادة في معاناة مرضي التأمين الصحي في الحصول على الأدوية.

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