وزير الصحة: وفرنا 38 ألف طبيب لعلاج المصابين والمرضى القادمين من غزة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، عن الدعم الطبي الذي قدمته مصر لأهالي فلسطين، موضحا أنه منذ حرب غزة وبالتحديد بعد أحداث 7 أكتوبر، تم تشكيل خلية أزمة وتم إعداد 37 مستشفى في 8 محافظات ومنها شمال سيناء بإجمالي أكثر من 500 سرير وتم تجهيزها بالمعدات الطبية المتقدمة للتعامل مع إصابات العمليات الحربية والعسكرية، وحاليا هناك 300 مستشفى تستقبل مصابين ومرضى من قطاع غزة لتلقى الرعاية الصحية وإجراء العمليات الجراحية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ قليل: "خصصنا أكثر من 38 ألف طبيب من كافة التخصصات الطبية لعلاج المصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي.

ولفت: تم أكثر من 90 ألف فحص طبي للعابرين للحدود وعددهم 110 ألف من الجنسيات المتعددة والأجانب والفلسطينيين وتم اعطاء جرعات تطعيمية لـ 27 ألف طفل فلسطيني.



وأشار إلي أن تكلفة رعاية وتقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين القادمين من قطاع غزة بلغت 578 مليون دولار.

ولفت إلي أنه تم إجراء أكثر من 5 آلاف عملية جراحية للمصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين.

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