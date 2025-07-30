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الصحة: افتتاح وتطوير عدد من أقسام العلاج الطبيعي خلال النصف الأول من 2025

أقسام العلاج الطبيعي،
أقسام العلاج الطبيعي، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن افتتاح عدد من أقسام العلاج الطبيعي الجديدة وتطوير أقسام قائمة في عدة محافظات خلال النصف الأول من 2025، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الخدمات الصحية المتكاملة وتحقيق العدالة الصحية، مع التركيز على تحسين جودة الرعاية التأهيلية للمواطنين، خاصة ذوي الهمم وكبار السن.

أقسام علاج طبيعي جديدة تم افتتاحها

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن أقسام علاج طبيعي جديدة تم افتتاحها في وحدات طب الأسرة والمستشفيات بمحافظات كفر الشيخ (كفر مجر، السالمية، روينة، حصة الغنيمي، الزهراء، نصرة، الكراكات، غرب تيره، الحوة، الشيخ بيصار)، بني سويف (مازورة، منية الجيد، الرياض، بني هاني بعيادة لذوي الهمم)، الإسماعيلية (وحدة للأطفال بمستشفى الحميات)، أسيوط (وحدة جحدم بمنفلوط)، المنوفية (الراهب، كفر طنبدي، سلامون، بمم، كمشيش، العراقية)، المنيا (مستشفى العدوة، وحدة الكلى والعناية، عيادة تغذية)، الجيزة (القطا، شبرامنت المركزي، منشأة دهشور)، الدقهلية (أحمدية أبو الفتوح، سلامون القماش)، الغربية (مستشفى حميات المحلة للأطفال)، الشرقية (عائشة الظواهري للأطفال)، والبحيرة (مستشفى المحمودية للأطفال).

فيما أكد الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، التزام الوزارة بتطوير الأقسام القائمة بتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، مثل الموجات فوق الصوتية، التنبيه الكهربائي، الليزر العلاجي، الأشعة تحت الحمراء، أجهزة المساج والتوازن، وأجهزة تحفيز ليمفاوي وموجات تصادمية.

وشملت أعمال التطوير محافظات كفر الشيخ (الزعفران، الحمراء، المنشأة الكبرى، دمرو، سيدي طلحة، شنو، مستشفيات دسوق، مطوبس، بيلا، سيدي سالم، كفر الشيخ العام، فيصل سعود)، الدقهلية (الكردي، تمي الأمديد، دماص، المقاطعة، السنبلاوين، بطرة، محلة دمنة)، القاهرة (المعراج، المعصرة)، البحر الأحمر (وحدة الميناء بالغردقة)، الإسكندرية (المندرة، العامرية بأجهزة شوك ويف)، الشرقية (أبو كبير، الصوفية للأطفال)، بني سويف (طنسا بني مالو، الرياض “اشمنت”، صدر بني سويف، الواسطي)، أسيوط (الإيمان، منفلوط)، وقنا (أبو تشت، الفشن).

تنفيذ 109 حركات ترقية لممارسي العلاج الطبيعي

وأشار إلى تنمية الموارد البشرية من خلال تنفيذ 109 حركات ترقية لممارسي العلاج الطبيعي، وتكليف دفعة 2022، وتنظيم 56 دورة تدريبية وأيام علمية في محافظات: أسيوط، البحر الأحمر، الدقهلية، بني سويف، الإسماعيلية، كفر الشيخ، القاهرة، والقليوبية، والجيزة، لرفع كفاءة الكوادر وتحسين جودة الخدمات.

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وتؤكد الوزارة استمرار جهودها في تعزيز البنية التحتية الصحية وتأهيل الكوادر بأحدث الأجهزة، لضمان استدامة الخدمات التأهيلية وتحقيق رؤية مصر لمنظومة صحية شاملة.

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