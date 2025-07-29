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خارج الحدود

لحظة دخول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة (بث مباشر)

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية إلى غزة، فيتو

تواصل مصر جهودها في فك الحصار عن قطاع غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني. 

من جانبها، نقلت فضائية “إكسترا نيوز” بثا مباشرا للحظة دخول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة.

وكان الهلال الأحمر المصري، قد أطلق آلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، أمس الإثنين 28 يوليو 2025، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» التى تضم شاحنات مساعدات في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم.

تضم قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد على 1200 طن من المواد الغذائية، تحمل نحو 840 طن دقيق، و450 طن سلال غذائية متنوعة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع.

 

يذكر أن الهلال الأحمر المصري يتواجد على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه وجهوده لدخول المساعدات بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.

وبلغ حجم المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى غزة، منذ بدء الأزمة، أكثر من 35 ألف شاحنة تحمل أكثر من ٥٠٠ ألف طن مساعدات تنوعت بين الغذاء، الماء، المستلزمات الطبية والأدوية، المواد الإغاثية والإيوائية ومستلزمات النظافة الشخصية، والألبان وحفاضات الأطفال، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود.

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