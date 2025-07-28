الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سي إن إن: أمريكا استنفدت ربع مخزونها من صواريخ ثاد خلال حرب إسرائيل مع إيران

علم أمريكا وإيران،
علم أمريكا وإيران، فيتو

 أفادت شبكة “سي إن إن”، نقلا عن مصدرين، أن الولايات المتحدة الأمريكية استنفدت نحو ربع مخزونها من صواريخ ثاد خلال حرب إسرائيل مع إيران في يونيو الماضي.

وأوضحت أن القوات الأمريكية ردت على الصواريخ الإيرانية بـ100 أو 150 صاروخ ثاد، وهو جزء كبير من مخزونها.

كما أشارت نقلا عن مسئولين أمريكيين سابقين وخبراء إلى أن الانخفاض السريع في مخزون صواريخ ثاد أثار مخاوف أمنية لـ واشنطن.

لكن متحدث باسم البنتاجون قال إن الجيش الأمريكي في أقوى حالاته ولديه ما يحتاجه لتنفيذ أي مهمة في العالم.

وفي سياق آخر، أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف استئناف المفاوضات النووية مع إيران قريبا.

المحادثات النووية مع إيران ستستأنف قريبًا

وبحسب شبكة فوكس نيوز، أوضح ويتكوف أن المحادثات النووية مع إيران ستستأنف قريبًا. 

اتصالات بين طهران وواشنطن عبر بعض الدول الوسيطة

ويأتي هذا بالتزامن مع حديث وزارة الخارجية الإيرانية عن اتصالات بين طهران وواشنطن عبر بعض الدول الوسيطة في مقدمتها عُمان، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي،  أن طهران وواشنطن تتبادلان بعض الرسائل عبر الوسطاء.

وأكد روانجي وجود اتصالات بين البلدين عبر دول وسيطة، قائلا: "بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة. وكما تعلمون، كنا نتفاوض بوساطة عُمان"، بحسب ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء. 

وتابع: "يتم تبادل الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة عبر بعض الدول الوسيطة. بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الأمريكي الصواريخ الإيرانية المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط المفاوضات النووية مع إيران الولايات المتحده الامريكيه إيران

مواد متعلقة

صحيفة مقربة من حماس: عواصم عربية طلبت مغادرة قادة الحركة واتجاه لنقل مكتبها إلى إيران

سيناتور مقرب من ترامب: الاحتلال ستفعل في غزة ما فعلته أمريكا باليابان وألمانيا

مبعوث ترامب للشرق الأوسط: استئناف المفاوضات النووية مع إيران قريبا

حريق هائل بمركز تجاري شهير في "قائمشهر" وسط إيران (فيديو)

الأكثر قراءة

محافظ الشرقية يُقررالنزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام

بعد التراجع الأخير، سعر صرف الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الإثنين

أخبار مصر: حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب، حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير، عودة التيار الكهربائي للجيزة، حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي

توافد مئات السودانيين على محطة قطارات رمسيس لاستقلال قطار العودة إلى السودان (فيديو وصور)

نص القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا

بكاء الوداع، لحظة دخول السودانيين محطة قطارات رمسيس لمغادرة مصر (فيديو وصور)

ضبط 120 ألف مخالفة مرورية و248 سائقًا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

طه عزت يوضح أبرز تعديلات لائحة المسابقات الجديدة (فيديو)

خدمات

المزيد

رابط موقع تنسيق الجامعات 2025، انطلاق تسجيل الرغبات غدا

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والشمام في سوق العبور

انخفاض 3 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025

تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات القمة بالدور الأول في الدوري الممتاز

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقدونس في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبًا

هل يحق للأب أخذ منقولات ابنته بعد زواجها؟ رد حاسم من الإفتاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads