الأربعاء 30 يوليو 2025
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محافظات

رئيس مياه دمياط يتابع تشغيل محطات دقهلة وكفر الشناوي

م. مجدي عطا الله
م. مجدي عطا الله يتابع العمل في محطات المياه

أجرى المهندس مجدي عطا الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، جولة تفقدية شملت محطات دقهلة 1 ودقهلة 2 وكفر الشناوي وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع التشغيل.

م. مجدي عطا الله يتابع العمل في محطات المياه
م. مجدي عطا الله يتابع العمل في محطات المياه

الاطمئنان على كفاءة التشغيل

واستهدفت الجولة التأكد من جاهزية المحطات واستمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، حيث استمع رئيس الشركة إلى شرح تفصيلي من فرق التشغيل حول مؤشرات الأداء وخطط العمل اليومية ومعدلات الضخ وجودة المياه المنتجة.

التأكيد على معايير الجودة

وخلال الجولة، شدد المهندس مجدي عطا الله على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، مؤكدًا أن المحطات تمثل ركيزة أساسية في تلبية احتياجات المواطنين من مياه شرب نظيفة وآمنة.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة الشركة لتعزيز الرقابة الميدانية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق محافظة دمياط، بما يواكب تطلعات المواطنين ويحقق أهداف التنمية المستدامة في قطاع مياه الشرب.

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