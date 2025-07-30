رئيس شركة مياه دمياط يبحث مستجدات العمل

عقد المهندس مجدي عطا الله رئيس مجلس إدارة الشركة اجتماعا موسعا مع رؤساء القطاعات لمناقشة آخر التطورات ومراجعة الإنجازات والتحديات داخل مختلف الإدارات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط.

مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية بالشركة

وشهد الاجتماع حضور رؤساء قطاعات الإنتاج بشرق وغرب دمياط وقطاعي الصرف الصحي وممثلي القطاعات التجارية والمالية والإدارية.

كما حضر الاجتماع مسؤولو الإدارة العامة للأمن والعلاقات العامة والإعلام بالإضافة إلى إدارة الخط الساخن.

رئيس الشركة يجتمع برؤساء القطاعات

أجندة الاجتماع ركزت على عدة محاور رئيسية

استعرض الاجتماع متابعة سير العمل داخل الفروع المختلفة

كما ناقش المستجدات الفنية والإدارية وركز على رصد المشكلات والتحديات التي تواجه الأداء اليومي.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى متابعة مؤشرات التحصيل المالي وضرورة تحفيز العاملين لبذل مزيد من الجهد.

تأكيد على أهمية الانضباط والعمل الجماعي

وأكد المهندس مجدي عطا الله خلال الاجتماع على ضرورة رفع كفاءة الأداء داخل جميع مواقع العمل.

وشدد على أهمية الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد لتخطي العقبات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

توجيهات بتعزيز جودة الخدمة المقدمة للمواطنين

ووجه رئيس الشركة بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات الأداء ومراجعة التقارير التشغيلية

كما شدد على تقديم خدمات متميزة تلبّي احتياجات المواطنين وتتماشى مع توجهات الدولة في تطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

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