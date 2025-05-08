مياه دمياط تطلق حملات موسعة لتحصيل المتأخرات وضبط المخالفات

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط حملات موسعة لتنشيط أعمال التحصيل ورصد المخالفات والتعديات، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الذي ترأس لجنة تضم المحاسب أحمد خروبة رئيس القطاع التجاري، ورأفت الشعباني، وعدد من أعضاء اللجنة، بالتنسيق مع العاملين بالقطاع التجاري.

حملات موسعة لتنشيط أعمال التحصيل ورصد المخالفات والتعديات بدمياط

خطة شاملة لمواجهة التحايل وتقنين الأوضاع

تأتي هذه الحملات ضمن خطة عمل تستهدف مواجهة التحايل على الإجراءات القانونية من بعض المواطنين، ممن يستفيدون من خدمات الشركة دون سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة إلى مواجهة التعديات والوصلات غير الشرعية والعمل على تقنين أوضاعها.

نتائج ملموسة للحملات: تحصيل متأخرات ورصد مخالفات

وأكد المهندس مجدي عطا الله أن الحملات الأخيرة أسفرت عن تحصيل متأخرات فواتير ومقايسات، ورصد عدد من المخالفات والتعديات، إلى جانب اكتشاف تراكمات في العدادات.

تحذير من الإضرار بالشبكات واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة

وشدد رئيس الشركة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، مؤكدًا أن مثل هذه المخالفات تُلحق أضرارًا كبيرة بشبكات المياه والخطوط الرئيسية، كما تُعد تعديًا على حقوق الشركة ومستحقاتها القانونية.

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