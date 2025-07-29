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أخبار مصر

الكهرباء تكشف مستجدات توصيل خطوط التيار بمحطة جزيرة الذهب (فيديو)

مد الكابلات الجديدة
مد الكابلات الجديدة لمحطة جزيرة الذهب بالجيزة
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أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأطقم العاملة تواصل القيام بأعمالها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وجاري الآن عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط السكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكوابل واختبارها تمهيدا لمراحل الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

توصيل كابلات محطة جزيرة الذهب بالجيزة

وفي بيان، أكدت الوزارة أن “فيما يخص موقع إصلاح الكابل 2 المغذي لمحطة المحولات، فتم إصلاح الفازة الأولى وجاري  العمل على الانتهاء من عمليات الإصلاح بشكل كامل وإطلاق التيار الكهربائي”.

 

وأشارت إلى تأمين التغذية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والمواقع الاستراتيجية بواسطة مصدر التغذية المتاح من خلال زيادة عدد المولدات المتنقلة لتقديم مزيد من الدعم لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح وتوصيل مصدر التغذية الجديد.

ووجهت وزارة الكهرباء الشكر والتقدير لأهالي المنطقة على تعاونهم وتقديم الدعم والعون للأطقم العاملة في الشوارع.

وتشهد عدة مدن بمحافظة الجيزة انقطاع كامل للتيار الكهربائي لليوم الرابع علي التوالي بعد فشل جهود تغيير كابل محطة محولات جزيرة الذهب.

انقطاع الكهرباء عن مدن محافظة الجيزة

وتضمنت المدن التي تشهد انقطاع لخدمات التيار الكهربائي كل من المنيب ومنيل شيحة وأبو النمرس ومناطق بالعمرانية والطالبية والمدبح وساقية مكي، لليوم الرابع علي التوالي.

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