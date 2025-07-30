جامعة دمنهور تشدد على توفير الدعم لطلاب الثانوية العامة خلال فترة التنسيق (صور)

ترأس الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، منذ قليل، الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومستشاري الجامعة وأمين الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

مجلس جامعة دمنهور، فيتو

مجلس جامعة دمنهور، فيتو

مجلس جامعة دمنهور يشدد على توفير الدعم الفني والإرشادي اللازم لطلاب الثانوية العامة

وشدد ترابيس على ضرورة توفير الدعم الفني والإرشاد الكامل للطلاب وأولياء الأمور والطلاب ذوي الهمم، طوال فترة التنسيق، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الدقة والانسيابية، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لإنهاء إجراءات التنسيق بسلاسة، وتقديم خدمات متكاملة للطلاب الجدد، وتوفير بيئة ملائمة تضمن لهم تجربة تسجيل ميسرة وآمنة من خلال معامل مجهزة بأحدث الأجهزة والمتخصصين، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مجلس جامعة دمنهور يوجه بضرورة مشاركة كافة كليات الجامعة في المبادرة الرئاسية "كن مستعدا"

ووجه رئيس جامعة دمنهور بضرورة مشاركة كافة كليات الجامعة في المبادرة الرئاسية "كن مستعدا"، بهدف تأهيل الطلاب بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على دعم الطلاب، من خلال منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات والجدارات المطلوبة لسوق العمل، مثمنا جهود القيادة السياسية ورعايتها للمبادرة لإيمان الدولة بدور الشباب كمحرك للتنمية، مشيدا بتكامل المبادرة مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠.

مجلس جامعة دمنهور يوجه بضرورة تكثيف التوعية حول أهمية ممارسة الحقوق الدستورية والمشاركة الإيجابية في الانتخابات

و في إطار حرص المؤسسات الأكاديمية على تعزيز قيم المواطنة الفاعلة، وجه مجلس جامعة دمنهور بضرورة تكثيف التوعية حول أهمية ممارسة الحقوق الدستورية والمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، تأكيدا على الدور الحيوي الذي تضطلع به الجامعات في بناء وعي سياسي مسؤول للطلاب، وتعميق ارتباطهم بقضايا الوطن ومشاركتهم في صنع القرار.

وفي هذا الصدد أكد ترابيس أن الانتخابات ليست مجرد حق دستوري فقط، بل واجب وطني يمهد الطريق لتعزيز الاستقرار السياسي ودفع عجلة التنمية الشاملة، لذا وجه مجلس الجامعة بعقد ندوات وبرامج توعية، وتحفيز الحوار البناء بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول آليات المشاركة، بهدف صناعة جيل مدرك لحقوقه وملتزم بمسؤولياته تجاه وطنه.

مجلس جامعة دمنهور يوجه بضرورة فتح مرافق الجامعة خلال الإجازة الصيفية

ووجه رئيس جامعة دمنهور بضرورة وضع خطة متكاملة للأنشطة الطلابية خلال فترة الصيف، تشمل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والعلمية، والدورات التدريبية وورش العمل، وفتح مرافق الجامعة خلال الإجازة الصيفية لتمكين الطلاب من الاستفادة من البنية التحتية في تنمية مهاراتهم العلمية والعملية، وتنفيذ خطة متكاملة للأنشطة الطلابية والمجتمعية خلال العطلة الصيفية بما يعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي.

جامعة دمنهور تواصل دعمها الكامل للأساتذة المتميزين في مختلف التخصصات

وأعرب ترابيس عن اعتزازه بفوز الدكتورة ميرفت عبد اللطيف، الأستاذ بكلية الطب البيطري، بجائزة المرأة التقديرية في مجال الزراعة والعلوم الغذائية ضمن جوائز الدولة لعام 2024، مؤكدا أن جامعة دمنهور تواصل دعمها الكامل للأساتذة المتميزين في مختلف التخصصات، إيمانا بدورها كمؤسسة وطنية رائدة في مجالات التعليم والبحث وخدمة المجتمع.

خلال جلسته شهد المجلس تكريم كل من الدكتور أشرف عبد الله، والدكتورة أمل مهران، والدكتور عماد أبو كلية، لجهودهم الحثيثة لخدمة العملية التعليمية طوال فترة توليهم القيام بأعمال عمادة كليات التجارة والتجارة ومعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية، متمنيا لهم التوفيق.

مجلس جامعة دمنهور، فيتو

وشهد المجلس تكريم طلاب فريق "MindPal"، لحصولهم على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في فعاليات الأولمبياد السابع لكليات الحاسبات والمعلومات، والذين أبدعوا في تقديم مشروع متكامل يواكب هدف الأولمبياد، مما أهلهم لحصد المركز الثاني بجدارة بين عدد كبير من الفرق المشاركة من مختلف الجامعات المصرية.

كما ناقش المجلس عدد من الموضوعات ووافق على عدد من القرارات منها إدراج الدرجات المهنية بمستوياتها "دبلومات مهنية، ماجستير مهني، دكتوراه مهنية"، للتخصصات اللغوية والعلوم الإنسانية بكليات الآداب والعلوم الإنسانية، استكمالا لما ورد بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتطبيق توجيهات رئيس الوزراء بتنفيذ قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لضمان حقوقهم.

بالإضافة إلى ترقية "13" من السادة أعضاء هيئة التدريس من مدرس مساعد إلى مدرس، من مدرس إلى أستاذ مساعد، من أستاذ مساعد إلى أستاذ بكليات: ( الزراعة، العلوم، التجارة، التمريض، الطب البيطري، التربية النوعية) ومنح الدرجات العلمية الآتية شهادة الدبلوم لــ 258 طالب، ودرجة الماجستير لـ 30 طالب، بالإضافة إلى 8 درجة دكتوراه.

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