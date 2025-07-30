تفاصيل قرعة دوري القسم الثاني للكرة النسائية بمشاركة الاتحاد السكندري وسموحة

الكرة النسائية، أجرى اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، قرعة دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية موسم 2025-2026 بمقر الاتحاد.

وتقام منافسات البطولة بمجموعة واحدة ويلتقي في الجولة الأولى طلاذع الجيش مع حدائق حلوان، شباب أبو حماد مع الاتحاد السكندري، 6 أكتوبر باي، سموحة مع الزهور، شباب الزهور مع بورفؤاد، السكة الحديد مع إيديال.

تفاصيل قرعة دوري القسم الثاني للكرة النسائية

وأعلن اتحاد الكرة الفرق المشاركة في دوري القسم الثاني للكرة النسائية موسم 2025-2026 كالتالي:

1- حدائق حلوان

2- الزهور

3- طلائع الجيش

4- السكة الحديد

5- ايديال

6- 6 أكتوبر

7- سموحة

8- مركز شباب الزهور

9- بورفؤاد

10- مركز شباب أبو حماد

11- الاتحاد السكندري.

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