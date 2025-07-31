الخميس 31 يوليو 2025
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اقتصاد

هل يمكن تمويل شراء الشقق بضمان شهادات إدخار في بنك مصر

بنك مصر،فيتو
بنك مصر،فيتو

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية تمويل شراء وحدات سكنية من خلال ضمان شهادات ادخار

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه بالفعل يمكن تمويل الوحدات السكنية بضمان أوعية ادخارية (شهادات – ودائع – توفير) بنسبة 100% من قيمة الوحدة وفترة سداد تصل إلى 180 شهرا وقيمة الوحدات حتى 50 مليون جنيه وبسعر عائد تنافسي بأيسر وأسهل إجراءات.

ويبحث الكثيرون عن تفاصيل وشروط ومستندات التقديم علي قرض المشروعات الصغيرة في بنك مصر.

وحدد بنك مصر عدة شروط أساسية لإتمام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعملاء.

 

شروط قرص المشروعات في بنك مصر 

واشترط بنك مصر أن يكون نشاط العميل داخل نطاق المدينة والقرى والمراكز التابعة لها التي يقع فيها الفرع المانح بالإضافة إلى المدن ومراكز المحافظات المجاورة التي لا يوجد بها فرع أو يوجد بها فرع ولا يقوم بتقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى الشروط التالية:

 

1- أن يكون النشاط قائما منذ سنة على الأقل سواء كان العميل يزاول النشاط ومستمر في مزاولته بمحل إقامته وسكنه أو يوجد محل نشاط مستقل (ما عدا منتجات مشروعك 1 و2 يُتاح منح المشروعات الجديدة).

٢_يشترط وجود ضامن متضامن مستعلم عنه استعلام شامل وجيد.

٣_أن يكون العميل صاحب النشاط مصري الجنسية كامل الأهلية حسن السمعة ولا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في تاريخ استحقاق القرض، وفى حالة زيادة العمر عن 65 عامًا يشترط أن يكون عمر الضامن أقل من 60 عامًا في تاريخ استحقاق القرض.

4_يتم إصدار قرض واحد للعميل والمنشأة معًا وفي حالة الشركات لا يجوز لأكثر من شريك الاقتراض على ذات المنشأة.

5_ألا يكون الضامن للعميل طالب القرض قاصرًا أو ضامنًا لعميل آخر.

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه ولعل في مقدمتها خطة متكاملة دعم المصدرين من خلال عدة آليات تمويلية متنوعة تساهم في زيادة الصادرات.

وتشمل قائمة الآليات التي وضعها بنك مصر في خطته لهدف خدمة المصدرين ما يلي:

تمويل رأس المال العامل والآلات والمعدات.

تمويل التوسعات الرأسمالية للشركات وتمويل شراء المواد الخام وقطع الغيار.

تمويل عمليات الاستيراد (اعتمادات - مستندات تحصيل)، مع التحوط لمخاطر التغيرات في أسعار الصرف (hedging).

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