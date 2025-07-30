قرارات عاجلة لكشف غموض العثور على جثة محفظة قرآن بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور على جثة محفظة قرآن داخل منزلها بقرية منيل شيحة بمدينة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير عن سبب الوفاة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

ورجحت التحريات الأولية أن جريمة القتل جاءت بدافع السرقة، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات عن موقع الحادث.

كما أمرت بفحص علاقات السيدة المجني عليها والمسجلين خطر في جرائم سرقة بالمنطقة المحيطة ومناقشة أسرتها، وفحص آخر مشاهدات السيدة، والتحفظ علي هاتفها المحمول.

العثور على جثة سيدة بالجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة أبو النمرس بإبلاغ أهالي قرية منيل شيحة بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها مصابة بعدة إصابات، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وبيان ملابساته حيث تبين العثور على جثة سيدة تدعى شربات الشاهد فتم نقل جثمانها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وشكل اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية للتحقيق.

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