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رئيس مياه دمياط يتفقد محطة ميت أبو غالب استعدادًا لزيارة وفد "دار الهندسة"

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب بدمياط

تفقد المهندس مجدي عطا الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، محطة مياه ميت أبو غالب، ضمن استعدادات الشركة لاستقبال وفد من دار الهندسة.

جاءت الزيارة في اطار المتابعة الميدانية المستمرة والاطمئنان على جاهزية المحطة من حيث التشغيل والصيانة، والتأكد من مطابقة الأعمال لمعايير الجودة والسلامة.

المهندس مجدي عطا الله يتفقد  محطة ميت أبو غالب
المهندس مجدي عطا الله يتفقد  محطة ميت أبو غالب

 

استعدادات للتعاون المشترك

تأتي هذه الجولة في إطار استعدادات الشركة لاستقبال وفد "دار الهندسة"، في خطوة تعكس التنسيق المستمر والتعاون المشترك لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط.

وخلال الجولة، شدد المهندس مجدي عطا الله على أهمية الالتزام بأعلى معايير الأداء والكفاءة، والعمل بروح الفريق، بما يعكس الصورة الإيجابية للشركة، ويحقق تطلعات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

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