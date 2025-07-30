فن الإدارة الأنيقة

حديث قلب

الإدارة فن كبير، ولابد للمدير الناجح أن يمتلك مجموعة من المهارات والأساليب المبتكرة التي يمارسها مع مرؤسيه لتحقيق الخطط والأهداف المرجوة بكفاءة عالية.. ويشمل ذلك التخطيط، التنظيم، التوجيه، والرقابة، بالإضافة إلى القدرة على التأثير في الآخرين، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات..



وقد أكد المفكر السعودي الكاتب الصحفي الكبير عبد الله المغلوث في أحدث مؤلفاته: الإدارة الأنيقة؛ أن الإدارة الأنيقة لا تعتمد فقط علي العلم والمعرفة، بل أيضا علي الذكاء الاجتماعي والقدرات الفنية والشخصية، لآن الإدارة في جوهرها هي علم وفن معا..



جذبتني فكرة كتابه، وهذه أبرز اقتباساته المفيدة لكل من يمارس الإدارة علي كل المستويات.. (علم الناس كأنك لا تعلمهم).. منهجية عظيمة بإمكاني وبإمكانك اتباعها مع موظفينا حتى إخواننا الصغار وأصدقائنا، حتى تثمر أعمالنا.



‏إذا أحبك زملاؤك، قاتلوا من أجلك، وقتلوا كل إحباط يعرض طريقهم.. أعتقد أن أفضل شيء تقدمه لغيرك إشعاره بأهميته. هو يعلم ذلك. لكن يحب أن تذكره. حتى إبنك وشقيقك يحتاج إلى ذلك. تكديس الكلمات الحلوة داخلنا دون إشاعتها يجعلها تتراكم وتصدأ وتسممنا.



‏القادة الخلاقون ليسوا أولئك الذي يستثمرون رفاقهم المتميزين، وإنما الذين يوقظون الضوء في أعماق المنطفئين ويدفعونهم إلى نفض غبار الماضي وتشكيل مستقبل جديد متوهج. (الاستسلام المرفوض) لا تنحز إلى الاستسلام مبكرًا بعض المعارك حتى تكسبها تحتاج إلى أن تقاتل وقتًا أطول.

‏لا تخجل من أخطاء الأمس فهي التي جعلتك بهذه القوة والحكمة اليوم بهذا البريق والدهشة، لقد منحتك الخبرة والنضج.. القيادي الحقيقي هو الذي لا يضع نفسه فوق فريقه بل يجعل نفسه جزءًا منه.

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كن مصدرًا لإلهامهم لا مصدرًا لخوفهم ادفعهم لا توقفهم.. أسوأ مدير هو الذي لا تستطيع الوصول إليه إذا لم تصل إليه لن تصل، سيظل يراوح مكانه سيغادر كل مدير مقعده عاجلًا، وسيبقى صورة واحدة فقط عنه، إما ناصعة أو مظلمة.



‏ تذكر زميلك بكلمات ثناء وإطراء. ليس الورود فحسب التي تحتاج إلى سقايه، البشر كذلك

الإبهار من أكثر مزايا التفويض، صناعة القيادات، فالتفويض يساعد على تدريب زملائك على مهارة اتخاذ القرار.. عندما يشعر الموظف بمدى أهميته لدى رئيسه سينعكس ذلك على أدائه وإنتاجه،

‏هناك رؤساء لا يمكنك الوصول إليهم.



‏(من لا تصل إليه لن تصل معه).. بعض الانتصارات هزائم أي فوز تحصده على حساب جهود الآخرين خسارة أن تنجح وحيدًا يعني أن تفرح قليلًا.. نقترف خطأً جسيمًا بالاستهتار بمشاعر أحبتنا، عندما نحشوها بنصيحة لاذعة لاسعة دون مقدمات إجبابية.



‏ أحسن الظن بالجميع. فصدورنا تكتظ بالأسرار والمعاناة، التي لو كشفنا عنها لأشفق بعضنا على بعض، ولم يحقد أحدٌ على أحد.. سر أي بيئة ناجحة يمكن في قائدها، الذي بوسعه أن يقودها إلى بر الأمان، أو إلى الغرق.. ساعد العاملين، وتفهم ظروفهم، واقترب منهم.. لا تقطع يا صديقي خط الرجعة أو العودة.. ‏فهو أحد أهم الطرق التي تسلكها في حياتك، لتساعدك على بناء علاقات مستدامة، تجعلك مصدرًا للترحيب في أي وقت.

التقريع: من أكبر الأخطاء أن يقع فيها أي مدير أن يقدح في موظفيه علنًا.. أسوأ سلوك نقترفه في تعاملاتنا اليومية هو الحكم المتعجل على الآخرين.. ‏المدير الكفء هو الذي يبحث عن أي طريقة لدعم زملائه وتشجيعهم.. ‏في أحيان كثيرة لا يحتاج فريقك إلا إلى احترام فحسب. هذا الاحترام يجعلهم يمضون في أعمالهم مبتسمين متفانين منتعشين.

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