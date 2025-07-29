النصر السعودي يضم البرتغالي جواز فيليكس رسميا

أعلن النصر السعودي التعاقد رسميا مع اللاعب الدولي البرتغالي جواو فيليكس، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لموسمين، مع خيار التجديد لموسمين آخرين.

النصر يضم فيليكسم



ويعتبر النصر هو المحطة السادسة للدولي البرتغالي الذي بدأ مشواره مع فريق بنفيكا موسم 16-2017

ولعب معه 87 مباراة سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 17 هدفًا آخر، ثم انتقل إلى اتليتكو مدريد الإسباني موسم 19-2020 في صفقة قياسية، قدرت بنحو 126 مليون يورو.

ولعب معه في ثلاثة مواسم ونصف، 131 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا، وصنع 18 هدفًا، قبل أن تتم إعارته إلى تشلسي الإنجليزي في يناير 2023، ثم إلى برشلونة موسم 23-2024 ولعب معه 44 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 6 أهداف.

وبعد عودته من الإعارة، عاد مجددًا إلى تشلسي الذي قام بشراء عقد اللاعب بأكثر من 50 مليون يورو، ولعب معه في الفترتين 40 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع هدفين، وفي الموسم الماضي وتحديدًا مطلع فبراير 2025 تمت إعارته إلى إي سي ميلان الإيطالي، ولعب معه 21 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدف واحد.

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