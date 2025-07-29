تفاصيل دور كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال جواو فيليكس إلى النصر السعودي

لعب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، دورا كبيرا في انضمام مواطنه جواو فيليكس إلى العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

50 مليون يورو قيمة انتقال جواو فيليكس إلى النصر السعودي

وأكدت العديد من المصادر الموثوقة أن اللاعب جواو فيليكس وقع على عقود انضمامه إلى النصر، مقابل 50 مليون يورو، لمدة موسمين، قادما من تشيلسي، ولكن العالمي لم يعلن الصفقة حتى هذه اللحظة.

كواليس تدخل رونالدو في صفقة جواو فيليكس

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، تفاصيل الصفقة في تصريحات لمنصة "DAZN" العالمية، حيث قال: "رونالدو، اتصل بفيليكس وأقنعه بالانضمام إلي النصر، وبالفعل اللاعب وافق وتجاوز الفحوصات الطبية، وهو في المعسكر ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي".

وأضاف: "النصر حسم الصفقة مقابل 30 مليون يورو، بجانب 20 أخرى كإضافات ليصل الإجمالي إلى 50 مليونا".

وتابع: "جواو كان يحلم بالعودة إلى بنفيكا بعد رحلته الطويلة بين الأندية، وبالفعل اتفق على كل شيء من أجل تمثيل فريقه الأم، لكن مكالمة رونالدو غيرت كل شيء".

واختتم: "مكالمة الدون جلبت اللاعب إلى النصر، حيث أقنعه بمشروع النادي بالإضافة للعرض المالي الضخم، وهو ما تسبب في صعوبة رفض العرض".

وبالتالي، فإن الدون كان السبب الرئيسي في التعاقد مع فيليكس بعد خطفه في الساعات الأخيرة، عبر نقله إلى معسكر ناديه بطائرته الخاصة.

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