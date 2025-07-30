استشهاد 13 فلسطينيا من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

أعلنت مصادر في الإسعاف والطوارئ استشهاد 13 فلسطينيا من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة.

لا يزال الحصول على مياه نظيفة في غزة تحديا يوميا

وأوضحت المصادر أن هناك 7 إصابات إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على منتظري المياه في مواصي مدينة رفح الساحلية.

واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومن جانبها أعلنت وكالة غوث لتشغيل اللاجئين"الأونروا"، أنه لا يزال الحصول على مياه نظيفة في غزة تحديا يوميا.

وأوضحت الوكالة أن الأطفال في غزة ينتظرون في طوابير طويلة تحت أشعة الشمس للحصول على المياه.

كما أشارت إلى أن الأزمة في غزة تتفاقم والعالم يراقب بصمت.

وكانت هيئة الإسعاف والطوارئ في غزة، أعلنت عن سقوط 3 شهداء وأكثر من 20 مصابا بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح الفلسطينية.

وذكرت تقارير إعلامية، أن 81 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال فجر أمس بينهم 32 من طالبي المساعدات.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 113 شهيدا و637 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت وزارة الصحة في غزة، إلى أن هناك 22 شهيدا و199 مصابا من طالبي المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 60,034 شهيدا و145,870 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وكانت مصادر طبية فلسطينية أفادت باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين فجر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مناطق عدة في قطاع غزة.

قصف الاحتلال شقة سكنية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر قولها: "إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة".

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