الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نقابة المهن التمثيلية تنعي لطفي لبيب

لطفي لبيب
لطفي لبيب

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان الراحل لطفي لبيب الذي وافته المنية منذ قليل. 

نقابة المهن التمثيلية تنعي لطفي لبيب 

وجاء في بيان نقابة المهن التمثيلية: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب”.
وتابع البيان: “وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي الفنان الراحل لطفي لبيب المهن التمثيلية لطفي لبيب

الأكثر قراءة

وفاة لطفي لبيب، بدأ مسيرته الفنية متأخرا .. وهذه حقيقة ارتباطه بنجوى فؤاد

أيام الحسم، آخر تطورات قانون الإيجار القديم بين التصديق والرفض

رفض هذا الأمر قبل رحيله، اللحظات الأخيرة في حياة لطفي لبيب

أخبار مصر: لحظة القبض على ابنة "مبارك" المزيفة، كارثة لعشرات المصريين في ليبيا، الوضع في الجيزة يكذب بيانات وزارة الكهرباء

وفاة الفنان لطفي لبيب بعد صراع مع المرض

الأمور تعقدت، تطورات أزمة تجديد أليو ديانج في الأهلي

تعرف على آخر أعمال الفنان لطفي لبيب قبل رحيله اليوم

صراخ وترقب الناس وهروب الطيور، مشاهد مرعبة لأقوى زلزال وتسونامي يضرب روسيا وأمريكا (فيديو)

خدمات

المزيد

هذا العيار أقل من 3920 جنيها، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الفائزون في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الموسيقيين (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أخبر الله المؤمنين أنَّ الدنيا دار بلاء، ما معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads