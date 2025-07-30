نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان الراحل لطفي لبيب الذي وافته المنية منذ قليل.

نقابة المهن التمثيلية تنعي لطفي لبيب

وجاء في بيان نقابة المهن التمثيلية: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب”.

وتابع البيان: “وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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