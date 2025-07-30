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رياضة

فيرلاند ميندي يتحدى الإصابة في ريال مدريد

فيرلاند ميندي، فيتو
فيرلاند ميندي، فيتو

يواصل الفرنسي فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد التأهيل والتدريب منفردا ولم يظهر حتى الآن في التدريبات الجماعية لفريقه خلال فترة إعداده للموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية ان الفرنسي فيرلاند ميندي، لاعب ريال مدريد يضع نصب عينيه هدفًا واضحًا، وهو البقاء في ريال مدريد واستعادة مكانته داخل الفريق، رغم كل الشائعات التي تدور حول مستقبله بعد وصول اللاعب الشاب ألفارو كاريراس هذا الصيف.

إصابة ميندي 

وتعرض ميندي لإصابة خطيرة في أبريل الماضي بعد خضوعه لجراحة لمعالجة تمزق في وتر الفخذ الأيمن ويواصل العمل بشكل فردي من أجل العودة إلى كامل لياقته.


خلال فترة كأس العالم للأندية كان ميندي هو اللاعب الوحيد من الفريق الأول الذي ظل يتدرب في فالديبيباس رغم إصابته.

ويشير تأهيل وتدريب اللاعب منفردا إلى أن لحاقه ببداية الدوري في أغسطس المقبل أو حتى انطلاقة دوري الأبطال في سبتمبر بات صعبًا.

وجدد ميندي عقده الموسم الماضي حتى 2028، لم يتلق أي إشارة من النادي تفيد بأنه خارج خطط الإدارة، بل على العكس، يبدو واثقًا من قدرته على المنافسة، واستعادة موقعه بمجرد تعافيه.

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