مستقبل لاعب ريال مدريد في خطر بعد تقييم تشابي ألونسو

كشف تقرير صحفي، عن تقييم تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، للمدافع الإسباني الشاب راؤول أسينسيو، خاصة بعد مشاركة الأخير تحت قيادته في بطولة كأس العالم للأندية هذا الصيف.

ولمع أسينسيو في الموسم الماضي بعدما نال فرصة اللعب للفريق الأول في عهد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في ظل كثرة إصابات مدافعي الريال.

أسينسيو لم ينل إعجاب تشابي ألونسو

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن أسينسيو لم ينل إعجاب ألونسو خلال مونديال الأندية، ليراه في مؤخرة قائمة خياراته بالخط الخلفي.

جاء ذلك بعدما ارتكب أسينسيو بعض الأخطاء الفادحة، إذ تسبب في ركلة جزاء أمام الهلال، وهدف أمام باريس سان جيرمان.

وأفادت الصحيفة بأن الوافد الجديد دين هويسين يأتي على رأس قائمة المفضلين لدى ألونسو في خط الدفاع، فيما يقبع أسينسيو في ذيل الترتيب بجوار دافيد ألابا.

وأضافت: "ألونسو غير مقتنع بأن أسينسيو له مستقبل طويل داخل النادي الملكي".

يأتي ذلك بعد ساعات من تسجيل النادي الإسباني صاحب الـ22 عاما ضمن قائمته في الموسم المقبل، فضلا عن اتفاقه مع الإدارة على تجديد عقده لمدة 6 سنوات.

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