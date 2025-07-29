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رياضة

حقيقة اهتمام توتنهام بالتعاقد مع رودريجو من ريال مدريد

رودريجو، فيتو
رودريجو، فيتو

بات مصير البرازيلي رودريجو غامضا داخل نادي ريال مدريد، في ظل التكهنات المحيطة بمستقبله قبل انطلاق موسم 2025-2026.

وأثير جدل واسع حول الدولي البرازيلي بعد تهميشه من جانب المدرب الإسباني تشابي ألونسو في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليرتبط بالرحيل لأكثر من وجهة.

توتنهام لم يتفاوض مع رودريجو 

ويعد توتنهام هوتسبير من بين الأندية التي أفادت تقارير صحفية باهتمامها بضم جناح ريال مدريد، إلى جانب ليفربول، آرسنال وبايرن ميونخ.

من جانبه، نفى سانتي أونا، الصحفي بموقع "فوت ميركاتو"، عبر حسابه بموقع "إكس"، اهتمام سبيرز بضم رودريجو.

وأضاف: "توتنهام استفسر فقط عن اللاعب، لكنه لم يدخل في أي محادثات بشأنه".

رودريجو يبحث عن فريق أكبر من توتنهام 

وشدد أونا على عزم رودريجو على الانتقال لناد أكبر من توتنهام، حال تأكد رحيله عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الجارية.

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