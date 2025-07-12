السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

القبض على شخصين بتهمة سرقة بعض المحتويات من داخل مخزن بالشرابية

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بسرقة بعض المحتويات من داخل مخزن بأسلوب "التسلق" بـ منطقة الشرابية.

 

سرقة محتويات مخزن بالشرابية 

 تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشرابية يفيد بضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة بعض المحتويات من داخل مخزن كائن بدائرة القسم بأسلوب "التسلق".


وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وكذا (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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