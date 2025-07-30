تنسيق الجامعات 2025، اليوم آخر فرصة للتسجيل لاختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2025، تنتهي اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، آخر فرصة للتسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، في الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط أساسي للقبول بها.

ووفقا لآخر أرقام معلنة من وزارة التعليم العالي، فإن عدد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات 2025 بلغ 104 آلاف طالب.

كليات تشترط أداء اختبارات القدرات 2025

حدد المجلس الأعلى للجامعات، مجموعة من الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات، واجتيازها، كشرط أساسي للقبول فيها، وهي كالتالي:

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة). كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور). كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا. كليات علوم الرياضة.

خطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات ونظام دفع الرسوم

يمكن للطالب التسجيل لأداء اختبارات القدرات ودفع الرسوم المطلوبة، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات من هنـــــــــــــــا.

يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية – هندسية – أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

كما تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات مع العلم بأن قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لثلاثة أيام متتالية.

طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات 2025

يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

لا يعتد بأي وسيلة أخرى للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.

يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة،كما تلتزم أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

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