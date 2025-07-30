التعليم العالي تحذر من الكيانات التعليمية غير المعتمدة

ناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجميع الطلاب وأولياء الأمور التأكد من أن المؤسسة الجامعية التي يرغبون في الالتحاق بها مُعتمدة رسميًّا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومُدرجة ضمن القوائم الرسمية لمؤسسات التعليم المعتمدة بجمهورية مصر العربية على موقع الوزارة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن هذا التوجيه حرصا على تجنب الطلاب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية التي تنشط خلال فترة التنسيق للجامعات كل عام.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الرجوع إلى قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة من الوزارة عبر الرابط

تنسيق الجامعات 2025 ، أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، امس الإثنين، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025 /2026، بلغ حتى الآن 19 ألف طالب وطالبة.

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم وإدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وكذلك يمكنهم التسجيل من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة الطلاب، والتي تعمل من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرًا يوميًا خلال فترة التنسيق، ويمكن الاطلاع على أماكن المعامل من خلال الرابط التالي.

ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة؛ لمساعدتهم في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2025

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي:

أولا: النظام الحديث:

الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر

الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر

الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

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