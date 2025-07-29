الثلاثاء 29 يوليو 2025
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تنسيق الجامعات 2025، موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

بدء طلاب الثانوية العامة ممن لم يستطيع التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، نظرا لأنه لم يصل إلى الحد الأدنى الذي حدده مكتب تنسيق الجامعات للشعب العلمية والأدبية، في البحث عن موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات.

وتنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات بعد إنتهاء المرحلة الأولى وإعلان نتائج ومؤشرات الكليات، وبعدها في اليوم التالي يفتح موقع التنسيق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بعد تحديد حد أدنى للمرحلة الثانية.

بدأ موقع  تنسيق الجامعات والمعاهد 2025، في تلقي تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، والتي تبدأ خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲ وفقا للحد الأدنى.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2025

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي: 

أولا: النظام الحديث:

  • الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر
  • الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر
  • الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

  • الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر
  • الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر
  • الشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

تعليمات هامة بشأن التنسيق الإلكتروني للجامعات

  • يتم القبول بالجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت من هنـــــــــــــا.
  • تتوفر الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال الفترة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.
  • ويمكن للطلاب باستخدام الحاسب الشخصي تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة يوميًا طوال فترة المرحلة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، مع إمكانية التعديل في أي وقت حتى غلق باب التسجيل.
  • تستمر فترة تسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام لكل مرحلة.
  • ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.
  • يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.
  • يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يله.
  • بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.
  • يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.
  • في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.
  • المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد
    الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.
  • بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوي على 75 خانة لاختيار الرغبات
    قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

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تنسيق الجامعات 2025، تعليمات مهمة بشأن تعديل الرغبات على الموقع الإلكتروني

اللينك الرسمي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2025

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