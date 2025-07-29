التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن تحديث كتيب البرامج الدراسية للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في ضوء استراتيجية وزارة التعليم العالي للتوسع في البرامج الجديدة وتطوير المناهج بما يلائم متطلبات سوق العمل

للتعرف على البرامج المتاحة بالتخصصات المختلفة، يمكنكم الاطلاع على الكتيب من خلال رابط المجلس الأعلى للجامعات التالي:



وفي سياق آخر أعلن المجلس الأعلى للجامعات نتيجة مسابقة "إبداع مستدام" التي أُطلقت بالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي هدفت إلى تشجيع طلاب الجامعات على تقديم تصميمات فنية توعوية مبتكرة تعكس قضايا البيئة والطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي، من خلال تنفيذ جداريات فنية على أسوار هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم الإبداع الطلابي وتعزيز الوعي البيئي لدى الشباب، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

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