ابنة الرئيس مبارك المزعومة تهز السوشيال ميديا.. ادعاءات صادمة واعترافات مثيرة.. تتهم مشاهير بالاتجار في الأعضاء.. وشقيقتها: أختي مريضة نفسية وماتخدوش على كلامها

في واقعة أثارت موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت فتاة أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذهبت لأبعد من ذلك باتهام عدد من المشاهير بالتورط في جرائم الاتجار بالبشر. لكنها لم تصمد طويلا أمام التحقيقات، حيث انهارت واعترفت أن كل ما قالته محض أكاذيب صنعتها من أجل "التريند" والربح السريع من المشاهدات.

تفاصيل كثيرة كشفتها التحقيقات مع بلوجر ادعت زورا أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بأن كل ما نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مزيفة هدفه جذب الانتباه، ورفع نسب المشاهدة، وتحقيق أرباح مالية.

اعترافات المتهمة أمام جهات التحقيق

وقالت المتهمة في اعترافاتها:"أنا مش بنت مبارك، وكل اللي قلته كذب عشان الترند والمكسب.. كنت عايزة أزود التفاعل وأكسب فلوس من السوشيال ميديا".

وجهت جهات التحقيق للمتهمة عدة اتهامات، وهي نشر أخبار كاذبة، وانتحال صفة، والإضرار بالسلم العام، وتستكمل التحقيقات حول الواقعة.

شقيقة مروة تدافع عنها

وظهرت شقيقة مروة الفتاة المتهمة في مقطع فيديو على “تيك توك” وهي تحاول الدفاع عن شقيقتها، مشيرة إلى أنها مريضة نفسيا حيث قالت: “يا جماعة خدوها على قد عقلها أختي بتتعالج نفسيا وبتاخد مهدئات وجوزها طلقها عشان بتخنق عيالها ولو حد عمل حمام على نفسه كانت بتمسكه بالحزام”.

وتابعت بقولها: "أنتم هتستفادوا إيه لما تحبسوها حرام عليكم وكفاية شتيمة في أمنا وأبونا ومتعرفوش مين اللي بيديها فلوس ربنا يهديها أو ياخدها ويخلصنا".

القبض علي المتهمة بالإسكندرية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة تدعي انتسابها لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به إحدى الفنانات، تتهمها فيه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تشهيرًا بها وادعاءات كاذبة بالاتجار في الأعضاء البشرية بالتعاون مع سيدة أخرى.

وبعد تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المتهمة (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل – مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة)، وذلك أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتها على هاتفي محمول، تبين من خلال فحص أحدهما احتواؤه على محفظة مالية بها تحويلات مالية من الخارج.

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر تلك الادعاءات الكاذبة عبر حسابها على مواقع التواصل، بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من المحتوى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

العقوبة المتوقع تطبيقها علي المتهمة

وكشف المحامي عبد الله محمد عقوبة نشر أخبار كاذبة والترويج للشائعات، والتي تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 20 الف جنيه، حيث حدد القانون 3 مواد للتصدي لمثل هذه الجرائم، وفق المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطها من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر، والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

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