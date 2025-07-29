باريس سان جيرمان يقرر عدم التعاقد مع بديل لأشرف حكيمي

قرر مسئولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عدم التعاقد مع بديل للمغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، قرر عدم التعاقد مع بديل لحكيمي، حيث يرى لويس إنريكي أنه يمكن الاعتماد على الثنائي جواو نيفيز ووارن زائير إيمري في مركز الظهير الأيمن.

وخاض حكيمي إجمالي 175 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل خلالهم 25 هدفًا وصنع 35 آخرين.

باريس سان جيرمان يقترب من حسم الصفقة الأولى في الميركاتو الصيفي

فيما بات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قريبا من حسم صفقته الأولى خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

باريس سان جيرمان يحسم صفقة حارس مرمى ليل

أكدت شبكة "فوت ميركاتو" أن بي إس جي توصل لاتفاق مع نادي ليل بشأن ضم حارس مرماه، لوكاس شوفالييه.

وأضافت أنه من المنتظر أن يوقع شوفالييه على عقد مدته 5 مواسم، وسينتقل إلى حديقة الأمراء مقابل 40 مليون يورو.

وأكدت "يتبقى تفاصيل بسيطة قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي".

تعثر مفاوضات تجديد عقد دوناروما

وتحرك النادي الباريسي لضم لوكاس شوفالييه بعد تعثر المفاوضات بين الإدارة وجيانلويجي دوناروما على تمديد تعاقده الذي سينتهي في صيف العام المقبل 2026.

ونقلت "فوت ميركاتو" أيضا أن مسؤولي سان جيرمان وجهوا رسالة واضحة لدوناروما، وهي إما توقيع تعاقد جديد أو الرحيل.

وكان دوناروما (26 عاما) انتقل إلى بي إس جي في صيف 2021 قادما من ميلان الإيطالي بصفقة انتقال حر.

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