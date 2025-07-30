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رياضة

حقيقة وجود خلافات بين إدارة الأهلي وإمام عاشور

امام عاشور،فيتو
امام عاشور،فيتو

نفى مصدر داخل النادي الأهلي، ما تردد حول وجود خلافات بين إدارة الأحمر وأمام عاشور لاعب الفريق.

وأكد المصدر أن المفاوضات بشأن تجديد عقد إمام عاشور مستمرة وهناك تواصل بين الاهلي ووكيل اللاعب من أجل حسم الملف. 

آخر تطورات ملف تجديد عقد عاشور

وأوضح المصدر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قرر تولي ملف تجديد وتعديل عقد اللاعب، نظرا لأهمية اللاعب الكبيرة داخل صفوف الفريق خلال المرحلة القادمة.

ومن المقرر أن يعقد الخطيب جلسة خاصة مع إمام عاشور خلال الأسبوع المقبل، من أجل إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد، وحسم الملف بشكل نهائي بتوقيع العقود. 

مباراة الأهلي وإنبي الودية

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء علي ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وسجل هدفي فوز النادي الأهلي كل من محمد مجدي أفشة في الشوط الأول ومحمود تريزيجيه بالشوط الثاني من ركلة جزاء. 

سبب غياب كريم فؤاد أمام إنبي

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: إن كريم فؤاد تعرض لكدمة خفيفة في مباراة الأهلي الودية الماضية بمعسكر تونس، وهو ما جعل الجهاز الفني يفضل إراحته أمام إنبي للحفاظ على سلامته، مشيرًا إلى أن اللاعب سليم تمامًا وخالٍ من أي إصابات.

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