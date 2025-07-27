حرب الهضبة ونجم الجيل، تامر حسني: بحبك أعمل ايه وعمرو دياب يرد: تامر من الفنانين الكويسة

مازال اسما النجمين تامر حسني وعمرو دياب متصدرا مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حرب ترتيب الألبومات القائمة بينهما، بعد هجوم نجم الجيل علي الهضبة مؤخرا

حرب تامر حسني وعمرو دياب

في هذا السياق وعلي خلفية الأزمة بين جمهوري الهضبة ونجم الجيل، تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تتضمن تصريحات قديمة متبادلة بين تامر حسني وعمرو دياب، وانتشرت علي نطاق واسع علي السوشيال ميديا ويأتي ذلك بعد هجوم الأول علي الأخير بسبب ترتيب الالبومات علي منصات الموسيقي

وقال تامر حسني في أحد الفيديوهات:" أنا بريء من أي كلام بيتكتب عني يخص الأستاذ عمرو دياب أنا بحبه، ليه الناس عايزة تطلعني أني مش بحبه وهو مش بيحبني وأنا بحاربه وهو بيحاربني وفي لقاء آخر قال:" والله بحبك اعمل إيه تاني، موجها حديثه للهضبة

بينما قال عمرو دياب في أحد الفيديوهات:" تامر كان بيقدملي ألحان وهو من الفنانين الكويسة

و كان الفنان عمرو دياب، قد فاجأ المتابعين، بنشر قائمة الأغاني الأكثر استماعًا عبر أحد المنصات الشهيرة، وذلك على خلفية الأزمة التى أثيرت الأيام الماضية، مع الفنان تامر حسني، على وضعه في الترتيب الرابع.

في هذا السياق، نشر “الهضبة”، عبر حسابه على فيس بوك، المنشور التى نشرته إحدى منصات الإستماع الشهيرة، والذى احتل فيها الترتيب الأول والثاني بأغنية “بابا” وخطفوني

وكانت المفاجأة هو ظهور كلًا من مؤدي المهرجانات، مصطفي الجن، واسلام كابونجا، ضمن القائمة، بينما احتل المؤدي حودة بندق الترتيب السادس أيضًا.

على الجانب الأخر، كان الفنان تامر حسني، هاجم الهضبة عمرو دياب بعد نشر الأخير ترتيب نسب الاستماع الخاصة بالألبومات التي تتنافس في صيف 2025، والذي أظهر تامر حسني في الترتيب بين الثالث والرابع.

تامر حسني يهاجم عمرو دياب

وقال نجم الجيل في منشور له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام": "مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الإستوري بكذا طريقه وأنا رقم ٤ و٣، وهو عارف إن ألبومي مش ٤ بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله من أول يوم في الأسبوع الأول، وبرضه ناس جمعت لي النتائج دي بس ما نزلتهاش".

وأضاف: "عمومًا هو ترتيب وبيتغير كل شوية لينا وللزملاء المطربين لما بينجحوا، الفكرة إن ألبوم لينا ميعاد أنا تعبت فيه والناس بتتكلم عنه بكل خير، وده الأهم فمش محتاج أعمل كده".

وتابع: "أنا كنت تقريبًا ١٠ أيام رقم واحد من وقت نزول الألبوم، زي ما أنتو شايفين أهو في الفيديو اللي ما كنتش عايز انزله، بس اضطريت أنزله، أغانينا في التريند أعلى وهو كان تحت، احترامًا ليه ولمحبينه ما نزلتش أي صورة وهو تحت ولا أي خبر إن ألبومي متصدر، كنت بحتفل مع جمهوري من غير مساس بأي فنان احترامًا لمجهوده، مش عارف ليه هو يعمل كده مع أنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل كده وعمومًا ألف مبروك".

منشور عمرو دياب المثير للجدل

ونشر الفنان عمرو دياب منشورًا له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام، يرصد فيه تحقيق ألبومه الأخير نجاح وتصدر، وظهر من خلال الصور بترتيب الفنانين التي أوضحت ظهور الفنان تامر حسني في المركز الثالث والرابع، وهو ما أغضب الأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.