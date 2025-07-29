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رياضة

النصر السعودي ينهي معسكره في النمسا مبكرا

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

أعلن نادي النصر السعودي، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء معسكره الإعدادي في النمسا بشكل مبكر، ومغادرة منطقة سالفيلدن، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

سبب إنهاء معسكر النصر السعودي في النمسا مبكرا 

وأكد دانيال فيشر، الشريك في شركة "Onside" المسؤولة عن تنظيم المعسكر، أن القرار جاء بعد تقييم الوضع الميداني مع إدارة النصر، حيث تبيّن أن الملاعب المبللة تشكل خطرًا متزايدًا للإصابات.

وقال فيشر في تصريحات لصحيفة "كرونه" النمساوية: "أجرينا اتصالًا مع إدارة النصر، وتقرر أن الفريق سيغادر إلى البرتغال لمواصلة التحضيرات هناك".

وأضاف: "من المؤسف جدًا ما حدث، سواءً للجماهير أو لنا، لكن يجب تقبّل القرار في ظل الظروف الحالية".

مباراة تولوز الفرنسي الودية في موعدها 

وأوضحت ذات الصحيفة، أن اللقاء الودي المقرر غدًا أمام تولوز الفرنسي في مدينة جروديج سيقام في موعده، فيما تم إلغاء المباراة التي كانت مقررة يوم السبت ضد فريق الأهلي الإماراتي، والتي كانت قد بيعت تذاكرها بالكامل.

وكان من المقرر أن يستمر معسكر النصر حتى 4 أغسطس المقبل، إلا أن الطقس الماطر حال دون استكمال البرنامج الإعدادي كما هو مخطط.

 

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