رحيل 8 لاعبين دفعة واحدة، ثورة تغيير في ليفربول بالميركاتو الصيفي

استقرت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، على السماح لـ8 لاعبين بالرحيل عن الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ضمن خطة النادي لتجديد دمائه.

وشهد نادي ليفربول في وقت سابق رحيل ترينت ألكسندر أرنولد، كويمين كيليهر، نات فيليبس، وجاريل كوانساه، فيما تعاقد مع كل من جيريمي فريمبونج، فلوريان فيرتز، أرمين بيتشي، فريدي وودمان، ميلوس كيركيز وهوجو إيكتيكي.

ومن المنتظر رحيل لويس دياز عن ليفربول إلى بايرن ميونخ الألماني، بعد التوصل لاتفاق بين الناديين حيث غادر اللاعب معسكر فريقه بالفعل متجهًا لألمانيا.

وكشف صحيفة "ليفربول إيكو"، أن الصيف الحالي قد يشهد رحيل 7 لاعبين آخرين عن ليفربول، أبرزهم داروين نونيز، والذي يمتلك عروض مغرية من عدة أندية وعلى رأسهم الهلال السعودي، بجانب فيدريكو كييزا الذي لم يسافر مع الفريق لمعسكره التدريبي في اليابان، حيث يعد الإيطالي خارج حسابات المدرب آرني سلوت، وهناك عدة أندية من الدوري الإيطالي مهتمة بضمه.

ومن المتوقع أيضًا رحيل بن دوك وتسعى العديد من الأندية لضمه، بما في ذلك نوتنجهام فورست، ويرى ليفربول أن قيمة اللاعب تبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

كما ذكر التقرير إمكانية رحيل هارفي إليوت والذي أقر بأنه سيعيد النظر في مستقبله، وهو محل اهتمام أندية وست هام يونايتد وناديه السابق فولهام، بالإضافة لنوتنجهام، تايلر مورتون وهو هدف لكل من ليون ووست هام، وقد يرحل إما آندي روبرتسون أو كوستاس تسيميكاس.

حارس ليفربول يغادر معسكر الفريق في طوكيو قبل مواجهة يوكوهاما

فيما غادر البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، معسكر الفريق في اليابان، قبل المباراة الودية التي يواجه فيها نظيره يوكوهاما الياباني التي تجمعهما غدًا الأربعاء، ضمن التحضيرات للموسم الجديد 2025-2026.

وخاض ليفربول يوم السبت الماضي مواجهة ودية أمام نظيره ميلان الإيطالي، انتهت بهزيمته برباعية لهدفين.

وكشفت شبكة "ليفربول إيكو"، أن أليسون بيكر غاب عن تدريبات الفريق صباح اليوم، وغادر معسكر ليفربول في طوكيو، ولم يوضح التقرير السبب وراء مغادرة الحارس البرازيلي.

ومن المتوقع أن يبدأ الحارس جيورجي مامارداشفيلي أساسيًا، عندما يلاقي ليفربول فريق يوكوهاما غدًا.

ويعد أليسون ثالث لاعب يترك معسكر ليفربول، بعد جو جوميز الذي غادر السبت الماضي عائدًا للمملكة المتحدة إثر إصابة تعرض لها في وتر أخيل، بجانب الكولومبي لويس دياز الذي غادر معسكر ليفربول أيضًا، أمس الإثنين، حيث من المنتظر انضمامه إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، وقد ودع زملائه بالأمس.

وباستثناء الثلاثي المذكور، تواجد كافة لاعبي ليفربول في تدريبات الفريق اليوم، بما في ذلك أليكسيس ماك أليستر العائد من إصابة.

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