طريقة عمل الباستا فلورا، حلوى لذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل الباستا فلورا، الباستا فلورا من الحلويات اللذيذة والسهلة التي تحضر في أغلب البيوت منذ فترات طويلة وتتميز بطعمها الهش وحشوتها الغنية بالمربى.

وطريقة عمل الباستا فلورا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي يونانية الأصل ولها عشاق كثيرون وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الباستا فلورا.

مكونات عمل الباستا فلورا:

3 أكواب دقيق

1 كوب زبدة طرية في درجة حرارة الغرفة

¾ كوب سكر بودرة

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

رشة ملح

1 كوب مربى فراولة أو مشمش أو أي نوع مفضل

طريقة عمل الباستا فلورا:

في وعاء كبير، نخلط الزبدة والسكر جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي.

نضيف البيض والفانيليا ونستمر بالخفق.

نضيف الدقيق المنخول مع البيكينج بودر ورشة الملح تدريجيا، ونعجن حتى تتكون عجينة ناعمة وطرية.

نأخذ ثلثي العجينة ونفردها في صينية مدهونة بالزبدة، مع رفع الأطراف قليلا.

نوزع المربى على سطح العجينة بالتساوي.

نأخذ الجزء المتبقي من العجينة ونشكله على هيئة شرائط رفيعة، ثم نرتبها على الوجه بشكل شبكي.

ندخل الصينية في فرن مسخن مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25–30 دقيقة أو حتى تتحمر الأطراف.

نترك الباستا فلورا تبرد قليلا قبل التقطيع والتقديم.

طريقة عمل الباستا فلورا

ولعمل الدوناتس

مكونات عمل الدوناتس:

3 أكواب دقيق منخول

2 ملعقة كبيرة سكر

1/4 كوب زبدة لينة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب حليب دافئ (أو حسب الحاجة للعجن)

زيت غزير للقلي

لتحضير التغطية (اختياري)

سكر بودرة

شيكولاتة مذابة (بيضاء أو داكنة)

فارماسيل ملون أو مكسرات مطحونة

طريقة عمل الدوناتس:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح.

أضيفي البيضة، الفانيليا، والزبدة، وابدئي بالعجن تدريجيا بإضافة الحليب الدافئ حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

استمري في العجن لمدة 10 دقائق يدويا أو 5 دقائق بالعجانة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

افردي العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق بسمك 1 سم.

باستخدام قطاعة دونات أو كوب دائري، شكلي الدوائر، ثم اصنعي فتحة في الوسط.

رتبي قطع الدونات على ورق زبدة أو صينية مدهونة، وغطيها واتركيها 30 دقيقة لترتاح.

سخني الزيت على نار متوسطة، ثم اقلي الدونات حتى تصبح ذهبية اللون من الجهتين.

ضعيها على ورق مطبخ لتصفية الزيت الزائد.

اغمسي الدونات في الشيكولاتة المذابة أو رشيها بسكر بودرة أو فارماسيل.

لا تفرطي في إضافة الدقيق حتى لا تصبح العجينة قاسية.

تأكدي من حرارة الزيت، حيث يجب أن يكون متوسط السخونة.

يمكنك خبز الدونات في الفرن بدلا من القلي، ولكن القلي يعطيها طراوة أفضل.

قدميها مع القهوة أو الحليب.

احشيها بكريمة أو مربى باستخدام كيس حلواني.

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