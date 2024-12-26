الخميس 26 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

أشهر الحلويات، طريقة عمل الباستا فلورا للاحتفال بأعياد الكريسماس

الباستا فلورا
الباستا فلورا

طريقة عمل الباستا فلورا، من طرق الحلويات اليونانية الشهيرة، التي أصبحت تنتشر في مجتمعنا، وهي عبارة عن فطيرة محشوة بالمربى، وتتميز بطعمها اللذيذ الذي يعشقه الكبار والصغار، والتي يمكنك صنعها لأسرتك.

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وطريقة عمل الباستا فلورا، من طرق المعجنات التي يمكنها أن تدخل السعادة على قلوب أفراد أسرتك، عند إعدادها في أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.


طريقة الشيف ريمو لعمل الباستا فلورا

الباستا فلورا بالخطوات
الباستا فلورا بالخطوات

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الباستا فلورا بخطوات بسيطة، لتقديمها لأفراد أسرتك؛ لإدخال السعادة على قلوبهم.

مقادير الباستا فلورا:

7بيضات 
2 كوب سكر
2 باكيت فانيليا
7 كوب دقيق
باكيت بايكينج باودر
ربع ملعقه ملح
ملعقه خل
نصف كوب زيت
ثلاث ارباع كوب سمن أو زبدة طبيعي
برطمان مربى مشمش، أو حسب الرغبة

 

خطوات عمل الباستا فلورا:

نقوم بإشعال الفرن قبل أى خطوة.
ندهن القالب بالسمن، ونبطنه بالدقيق، أو نستعمل ورق الزبدة.
يخلط البيض والسكر والفانيليا والخل جيدا، ثم نضيف المادة الدهنية الزيت والسمن أو الزبدة المذابة.
نقوم بإضافه الدقيق المنخول، والمضاف إليه البيكينج بودر بالتدريج، حتى تصبح عجينه لينة.
نقسم العجين، بحيث نأخذ ربع الكمية، ونضعها في الفريزر ربع ساعة.
نفرد ثلاث أرباع كمية العجين في القالب، أو الصينية، ونضعها فى الثلاجة ربع ساعة.
نخرج الصينية، ونفرد فوقها المربى، على أن تبعد عن الحواف بمقدار واحد سم، حتى لا تحترق.
نخرج باقي العجينة من الفريزر، وإما أن نشكلها شرائط فوق الصينية على شكل مربعات، او نفردها بالنشابة، ونستعمل القطاعة، كما فى الصورة، ونشكل قلوب أو نجوم.


ملحوظة: استعملت صينية مقاس 40 ×35 
يمكنكم تقسيم الكمية على صينيتين، حسب مقاس الصينية.
نضعها في الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة 180، لمده نصف ساعة، أو حتى يحمر الوجه، حسب نوع الفرن.
ثم نخرج الصينية، ونتركها لتبرد تماما، ثم نقطعها.

 

طريقة عمل الباستا فلورا من مطبخ الشيف آسيا

طريقة الباستا فلورا
طريقة الباستا فلورا

ونستعرض أيضًا طريقة عمل الباستا فلورا بوصفة وخطوات الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي.

 

مكونات الباستا فلورا:

١٥٠ جرام زبدة 
٣ أكواب دقيق 
١/٢ كوب سكر 
٣ ملاعق صغيرة باكينغ باودر
ملعقة صغيرة بشر ليمون
بيضة كاملة
٢ صفار بيض 
٣ ملاعق كبيرة حليب 
رشة ملح

 

حشوة الباستا فلورا: 
كوب ونصف مربى تين أو مشمش أو فراولة

للتزيين: 
بيضة مخفوقة مع قليل من الماء 
جوز هند
مربى مشمش للتلميع

 

طريقة تحضير الباستا فلورا:
في وعاء يخفق صفار البيض مع البيضة والحليب ويترك جانبا.
في وعاء أخر، ينخل الدقيق، ثم تضاف له البكينج باودر والملح والسكر وبشر البرتقال. 
تضاف الزبدة المقطعة ثم يمزج الكل باستخدام الشوكة الى ان يصبح الخليط رمليا. 
يضاف مزيج البيض والحليب وتمزج المكونات للحصول على عجين متجانس غير لاصق ( مع مراعاة عدم عجنه ).
يغلف العجين بكيس المطبخ ثم يترك ليرتاح بالثلاجة بضع ساعات.
يفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق، يقطع ٣/٤ العجين ثم يوضع بقالب التارت. 
يحشى بالمربي، ثم يغطى بشرائط من العجين المتبقي.
تدهن العجينة بخليط البيض والماء ثم تخبز التارت في فرن متوسط الحرارة مدة ٣٠ دقيقة الى ان تصبح ذهبية اللون. 
تدهن التارت بمربي المشمش، وتزين الأطراف بجوز الهند.

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