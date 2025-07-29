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تنسيق الجامعات 2025، موعد انتهاء تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى وإعلان النتيجة

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. يترقب طلاب  المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ويبحثون عبر شبكة الانترنت عن مؤشرات تنسيق الكليات في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، اليوم الثلاثاء 29 يوليو، ويستمر التسجيل حتى يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025، وتستقبل معامل التنسيق بالجامعات بمختلف المحافظات الطلاب يوميا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرا طوال أيام المرحلة.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وبشعبها الثلاث علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي، وجاء كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا
الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا
الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا
وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا
الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا
الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 %  بإجمالي 527 طالب 
ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.
ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالب.

موعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2025

من المنتظر أن يتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2025، عقب انتهاء مرحلة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، وفي غضون 48 ساعة تقريبا من إنتهاء المرحلة.

ومن المنتظر أن تنتهي المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، يوم السبت القادم الموافق 2 أغسطس 2025، علما بأنه من المتوقع أن تمد وزارة التعليم العالي باب التسجيل على موقع التنسيق لطلاب المرحلة الأولى ليوم آخر إضافي.

تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2025

يسعى طلاب الثانوية العامة 2025، وبالتحديد الذين ينطبق عليهم الحد الادنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، لمعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2025.

وبدأت مؤشرات الحد الأدني لتنسيق الجامعات 2025 تتضح، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي، أعداد الطلاب فى كل شعبة في النظامين القديم والحديث للثانوية العامة، بالإضافة إلى نتيجة تنسيق العام الماضي 2024، وعدد الطلاب المقبولين في المرحلة.

ووفقا لذلك فإنه من المتوقع أن تكون مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2025، كالتالي: 

كليات الطب: نحو 93.5 %

كليات طب الأسنان: نحو 93%

كليات العلاج الطبيعي: نحو 92.5%

كليات الصيدلة: نحو 92%

كليات الهندسة: نحو 90%

كلية التخطيط العمراني: نحو 89%

كليات السياسة والاقتصاد: نحو 86%

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