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تنسيق الجامعات 2025، الأوراق المطلوبة من الطلاب المستجدين للتقديم في الكليات

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025، يترقب طلاب الثانوية العامة 2025، بنظاميها القديم والحديث، إنتهاء التسجيل للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، ثم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

ومن المنتظر أن ينتهي التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، يوم السبت القادم الموافق 2 أغسطس 2025، ويتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الاولى لـ تنسيق الثانوية العامة 2025، في غضون 48 ساعة من انتهاء التسجيل.

وعقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، يبدأ الطلاب في الاستعداد لتقديم أوراقهم للكلية التي تمر ترشيحهم عليها من خلال مكتب التنسيق.

وتستعرض فيتو في هذا التقرير، الأوراق المطلوبة من الطلاب المستجدين للتقديم في الكليات.

الأوراق المطلوبة من الطلاب المستجدين للتقديم في الكليات  

عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025، يحصل الطالب على بطاقة الترشيح الخاصة به من  موقع التنسيق، بعدها عليه استيفاء الأوراق والمستندات الآتية: 

  • صورة بطاقة الترشيح.
  • أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها.
  • أصل شهادة الميلاد + صورة منها.
  • صورة البطاقة الشخصية
  • عدد 5 صور حديثة مقاس 4 في 6.
  • استمارة 2 جند ( للذكور فقط ).

نصائح هامة للطلاب أثناء التقديم للكليات 2025

تقدم فيتو مجموعة من النصائح للطلاب، قبل التقديم للكليات للعام الدراسي 2025/2026: 

  • صور بطاقة الترشيح يجب طبعها 5 صور نظرا لأنك ستستعملها عند الدخول من بوابات الجامعة وفي ملف التقديم.
  • الصور الشخصية يجب أن تكون مقاس 4 في 6، وإلا لن يتم قبولها.
  • استمارة 2 جند و6 جند يتم الحصول عليها من منطقة التجنيد التابع لها الطالب، وفي بعض المدن والمراكز يمكن الحصول عليها من مديرية الأمن.
  • بعض الكليات تطلب حافظة بلاستيكية مع أوراق التقديم.
  • شهادة الميلاد إذا كانت قديمة، يجب التأكد من وجود رقم ثلاثي أسفلها، وإذا لم يكن موجودا فعليك استخرج أخرى.
  • صورة البطاقة الشخصية مهمة في بعض الكليات ويجب أن تكون متوفرة معك عند التقديم.

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