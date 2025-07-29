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جامعة الإسكندرية تستقبل طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة

معامل الحاسب الآلي
معامل الحاسب الآلي بجامعة الأسكندرية، فيتو

استقبلت جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، داخل معامل الحاسب الآلي المنتشرة بعدد من كلياتها، وذلك لتقديم الدعم الفني والإرشاد المجاني للطلاب وأولياء الأمور خلال عملية تسجيل الرغبات إلكترونيًا.

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 وشهدت المعامل انتظام الفرق المُخصصة لاستقبال الطلاب، وتوفير كافة التسهيلات لضمان سير عملية التنسيق بسلاسة، في إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، بتيسير الإجراءات وتوفير بيئة ملائمة للطلاب الجدد خلال هذه المرحلة المهمة.

 

جامعة الإسكندرية تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بالثانوية العامة

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، قد أعلن عن انتهاء الاستعدادات بمعامل الحاسب الآلى بالجامعة، لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، لتقديم الدعم الفنى والإرشاد المجانى للطلاب أثناء إدخال رغباتهم للالتحاق بالكليات المختلفة.

وأوضح الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة خصصت ٦ معامل داخل الجامعة بالمدينة الجامعية طالبات بسموحة، وكلية التربية الرياضية بنين بأبي قير، وكلية العلوم بالشاطبي، وكلية الهندسة، وكلية التربية، وكلية الآداب.

وأوضح  أن هذه المعامل تستقبل الطلاب يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأضاف أن هذه المعامل مزودة بأجهزة حاسوب حديثة وإنترنت عالي السرعة لتسهيل عملية التسجيل، كما يتواجد بها فريق من الإداريين المدربين على استخدام أنظمة التنسيق الإلكترونى، وذلك لتقديم الدعم الفنى اللازم للطلاب وأولياء أمورهم والرد على جميع الاستفسارات.

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جامعه الإسكندرية الحاسب الالي الدكتور عبد العزيز قنصوة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة

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