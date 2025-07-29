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حوادث

عودة رمضان صبحي لقسم أبو النمرس لاستكمال إجراءات إخلاء سبيله

رمضان صبحي
رمضان صبحي

غادر اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز نيابة أبو النمرس، في سيارة ترحيلات أمنية متجهة إلى قسم شرطة أبوالنمرس، عقب قرار إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك للتأكد من عدم وجود أحكام أو قضايا أخرى صادرة بحقه، قبل إخلاء سبيله. 

 

وأمرت جهات التحقيق بالجيزة، بإخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق، في اتهامه بالتزوير، وذلك بكفالة مالية 100 ألف جنيه.

 

اتهام اللاعب رمضان صبحي بالتزوير

وكانت سلطات مباحث المطار  ألقت القبض على لاعب الكرة رمضان صبحي فور وصوله، على خلفية حكم صادر ضده في واقعة تزوير وغش، تتعلق بضبط شاب يؤدي الامتحان بدلًا منه داخل لجنة امتحانات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وتسلمت مأمورية أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق رمضان صبحي، عقب ضبطه بمطار القاهرة الدولي فور وصوله من تركيا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حينما تم ضبط أحد الأشخاص داخل معهد سياحة وفنادق بمنطقة أبو النمرس أثناء محاولته أداء امتحان دراسي نيابة عن اللاعب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز.

 

وكشفت الواقعة أثناء مراجعة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالطالب، حيث تبين أنه ليس اللاعب الحقيقي، مما دفع إدارة المعهد إلى التحفظ عليه، وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

 

في أعقاب ذلك، خرج أشرف عبد العزيز، المحامي الرسمي للاعب، ببيان نُشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أكد خلاله نفي رمضان صبحي التام لأي علاقة له بالشخص المضبوط أو بالواقعة محل التحقيق، مشددًا على أن اللاعب لم يتلقَ أي استدعاء رسمي من الجهات الأمنية أو جهات التحقيق في ذلك الوقت. 

 

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