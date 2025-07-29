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أخبار مصر

الكهرباء: 65 مولدا متنقلا وتأمين مصدر تغذية إضافي لمحطة جزيرة الدهب

انقطاع الكهرباء،
انقطاع الكهرباء، فيتو

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، المهندس منصور عبد الغني، أنه تم التعامل الفوري مع العطل الذي شهدته محطة محولات جزيرة الدهب بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى عودة التيار الكهربائي بشكل كامل لكافة المناطق الرئيسية والإستراتيجية.

 

الكهرباء تدفع بـ 65 مولدا كهربائيا لاستمرار التغذية

وقال عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على شاشة MBC مصر، إن الوزارة دفعت بـ65 مولدًا كهربائيًّا متنقلًا على مدار اليوم لضمان استمرارية التغذية الكهربائية، مع اتخاذ قرار بتأمين مصدر تغذية إضافي لمحطة جزيرة الدهب، تفاديًا لتكرار الأزمة.

 

وأوضح أن أعمال الإصلاح جرت تحت إشراف مباشر من وزير الكهرباء، الذي كان متواجدًا ميدانيًّا خلال فترة العطل، لافتًا إلى أن الوزير يحرص دائمًا على تطبيق النظريات العملية في مواقع العمل.

 

خطة تقليل الأعطال الكهربائية 

وأشار عبدالغني إلى أن هناك خطة صيانة دورية واستباقية تطبق في جميع أنحاء الجمهورية، تعتمد على نمط تشغيل حديث يهدف إلى تحسين جودة التغذية وتقليل الأعطال، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق جداول زمنية مدروسة لضمان استقرار الشبكة.

واختتم حديثه بتأكيد أن مصدر التغذية الجديد سيُضاف قبل منتصف الليل، ليكون داعمًا رئيسيًّا للمحطة، مما يضمن عدم تكرار هذا المشهد مستقبلًا، مع استمرار رفع كفاءة منظومة الكهرباء في البلاد.

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