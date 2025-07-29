الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الكهرباء تعلن عودة التيار لشبكة توزيع جزيرة الدهب

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء
ads

قالت وزارة الكهرباء في بيان لها قبل قليل إن الأطقم العاملة تمكنت من إصلاح الكابل 2، ونجحت فى إطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع، وجار تأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، وبذلك تعمل المحطة من خلال الكابلين المغذيين 1 و2 بما يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمة، لحين الاستقرار الكامل للتغذية الكهربية في نطاق المحطة.


وفى هذا السياق، تواصل الأطقم العاملة جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وتم الانتهاء من عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط مترو الأنفاق والسكة الحديد، بعد الانتهاء من مد الكوابل فى المناطق الأخرى، واختبارها استعدادا لعمليات الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.


وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التأكيد على تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية، وكذلك استمرار الدفع بالمولدات المتنقلة لتقديم الدعم اللازم لحين الانتهاء من كافة الأعمال وتوصيل مصدر التغذية الجديد، واستقرار التغذية الكهربائية فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب بشكل كامل، هذا وتتوجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والتقدير لأهالي المنطقة على مواصلة التعاون وتقديم الدعم والعون للأطقم الفنية العاملة على الأرض.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الكهرباء محطة محولات جزيرة الدهب جزيرة الدهب خطوط مترو الانفاق

مواد متعلقة

نجاح إصلاح وتوصيل الكابل الثاني بمحطة محولات جزيرة الذهب

بعد 4 أيام من الانقطاع.. موعد عودة التيار الكهربائي إلى مدن محافظة الجيزة

الكهرباء تكشف مستجدات توصيل خطوط التيار بمحطة جزيرة الذهب (فيديو)

اتحاد الغرف السياحية يوضح حقيقة إلغاء الحج البري العام المقبل

الجيزة في رحلة إلى العصر الحجري.. لا كهرباء أو مياه على مدار أربع أيام.. فشل إصلاح عطل كابل محطة جزيرة الذهب.. تفاقم الأوضاع الإنسانية واستغاثات لرئاسة الجمهورية.. والحكومة تتعهد مجددا بحل الأزمة

صيف مظلم، مفاجأة صادمة بشأن تكرار انقطاع الكهرباء

الكهرباء: توفير مولدات متنقلة لتشغيل محطة مياه الشرب بجزيرة الذهب لتأمين متطلبات المواطنين

الكهرباء: الدفع بـ 60 مولد متنقل وتوصيل كابل بمحطة جزيرة الذهب لتأمين التغذية

الأكثر قراءة

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

قبل انعقاد لجنة التسعير التلقائي، تعرف على أسعار البنزين بعد رفع الدعم

صيف مظلم، مفاجأة صادمة بشأن تكرار انقطاع الكهرباء

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

حذر من دعوات جر البلد لحرب عسكرية، توفيق عكاشة: البعض يرغب في إسقاط مصر

ضبط 750 كيلو مخدرات، نص أمر إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات

السيسي يصدر قانونا مهما، تعرف عليه

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

خدمات

المزيد

جنيهان انخفاضا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

لماذا لم يكتمل؟.. قصة ألبوم زياد الرحباني الأخير مع لطيفة التونسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الزواج في شهر صفر وفضائله

هل يجوز تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية بغرض تسهيل فهمها؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وترك المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads