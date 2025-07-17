الخميس 17 يوليو 2025
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خارج الحدود

41 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 41 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع، بينهم 30 بمدينة غزة والشمال.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت مصادر طبية  في قطاع غزة باستشهاد 18 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 13 بمدينة غزة.

 

انهيار الجهود الإنسانية في غزة

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام. 

 

نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة

وأكدت الأونروا أن نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أنه بدون كميات كافية منه يواجه القطاع انهيارا في الجهود الإنسانية.

وقالت: إن المنظمة تواجه تحديا يتمثل في نقص المستلزمات الطبية بالقطاع.

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