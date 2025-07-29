انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، خطوات ورابط التسجيل

تنسيق الجامعات 2025.. انطلقت اليوم الثلاثاء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2025، على أن يبدأ طلاب الثانوية العامة في تسجيل رغباتهم اعتبارا من اليوم، وحتى السبت القادم 2 أغسطس 2025.

وأكد الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن موقع التنسيق الإلكتروني بدأ رسميا في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة 2025، بنظاميها القديم والحديث، اعتبارا من مساء الاثنين 28 يوليو الجاري.

وتستقبل معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات، ومكتب التنسيق الرئيسي وفروعه، طلاب الثانوية العامة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الثالثة عصرا، طوال أيام المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لتسجيل رغباتهم، وتقديم الدعم الفني لهم.

الحد الأدنى للمرحلة الاولى لتنسيق الجامعات 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، لطلاب الثانوية العامة، بنظاميها القديم والحديث، والذي جاء كما يلي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية 21853 طالب

الشعبة الهندسية 16577 طالب

الشعبة الأدبية 54073 طالب

الإجمالي 92503 طالب.

ثانيا: النظام القديم:

الشعبة العلمية 1411 طالب

الشعبة الهندسية 280 طالب

الشعبة الأدبية 527 طالب

الإجمالي 2218 طالب

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين (الحديث - القديم) لهذه المرحلة (94721) طالب.

خطوات ورابط تسجيل رغبات الثانوية العامة في التنسيق

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط:



إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

تسجيل الرغبات بالترتيب المطلوب، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي عند الاختيار.

قواعد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

يتيح لك الموقع اختيار أسلوب تسجيل الرغبات، إما حسب قطاعات التخصص المتاحة لشعبتك، أو حسب الجامعات المختلفة.

يتم اختيار الكلية أو المعهد المرغوب من خلال قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، وفقًا للإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

عند اختيارك لقطاع التخصص، تظهر لك قائمة بالكليات المسموح بها، مرتبة في مجموعات جغرافية حسب موقع مدرستك.

تقسم الكليات المتاحة إلى ثلاث مجموعات جغرافية، ويجب عليك اختيار الكليات ضمن المجموعة الأولى أولًا، قبل الانتقال للمجموعة التالية.

يمكنك الانتقال من قطاع تخصص إلى آخر، بشرط استيفاء الشروط والقواعد المحددة لذلك.

احرص على مراجعة أسماء الأقسام والشعب المختلفة داخل الكليات، حيث يعتبر كل قسم أو شعبة رغبة مستقلة عند الترشيح.

بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات، يمكنك طباعة قائمة الرغبات التي قمت بإدخالها، وسيزودك النظام بإيصال يحمل رقمًا محددًا وتاريخ وساعة التقديم.

يمكنك أيضًا حفظ نسخة إلكترونية من رغباتك على جهازك الشخصي، للرجوع إليها عند الحاجة.

في حالة تعديلك للرغبات أكثر من مرة (وهو أمر متاح)، يرجى العلم أن النظام سيعتمد آخر تعديل فقط عند إجراء التنسيق الفعلي



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