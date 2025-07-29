أمين البحوث الإسلامية يبحث مع وفد الجامعة المحمدية الإندونيسية سبل التعاون العِلمي

استقبل د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الجامعة المحمديَّة بسومطرة الشماليَّة في إندونيسيا؛ وذلك لبحث سُبُل التعاون العِلمي بين الجانبين في المجالات الشرعيَّة والفكريَّة والبحثيَّة المختلفة، بما يُسهِم في خدمة القضايا المعاصرة التي تهمُّ العالَم الإسلامي.

عُمق العَلاقات العِلميَّة والثقافيَّة التي تجمع الأزهر الشريف بالمؤسَّسات التعليميَّة في إندونيسيا

في مستهلِّ اللقاء، رحَّب الأمين العام بالوفد الزائر، مؤكِّدًا عُمق العَلاقات العِلميَّة والثقافيَّة التي تجمع الأزهر الشريف بالمؤسَّسات التعليميَّة في إندونيسيا، ودَور الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في دعم جهود نَشْر الفِكر الوسطي المعتدل، وتعزيز البحث العِلمي في القضايا المرتبطة بواقع المجتمعات الإسلاميَّة وتحدياتها.

وأكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ مجمع البحوث الإسلاميَّة يحرص على تطوير آليَّات التعاون مع مختلِف الجامعات والمؤسسات الأكاديميَّة حول العالَم، بما في ذلك تبادل الخبرات، وإجراء البحوث المشتركة، وتنظيم الفعاليَّات العِلميَّة والفكريَّة، بما يخدم القضايا العقديَّة والفقهيَّة والاجتماعيَّة المعاصرة، مشيرًا إلى أهميَّة تكامل الجهود العِلميَّة لما فيه نَفْع المسلمين جميعًا.

الجهود التي يبذلها مجمع البحوث الإسلاميَّة في خدمة البحث العِلمي

كما استعرض الجهود التي يبذلها مجمع البحوث الإسلاميَّة في خدمة البحث العِلمي وتحديث وسائل التواصل مع الباحثين والمؤسسات الأكاديميَّة؛ بما يُسهم في إثراء الدراسات الشرعيَّة والفكريَّة المعاصرة.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الجامعة المحمديَّة بسومطرة الشماليَّة في إندونيسيا عن سعادتهم بهذا اللقاء، وتقديرهم دَور الأزهر الشريف الرِّيادي في نَشْر ثقافة التسامح والاعتدال، مؤكِّدين تطلُّعهم إلى تعزيز التعاون العِلمي والبحثي بما يعود بالنفع على المجتمعات الإسلاميَّة.

ضمَّ الوفد: البروفيسور هايميس ناسوتا، رئيس الجمعيَّة المحمديَّة بسومطرة الشماليَّة، والبروفيسور أروين سيابوترا، الأمين العام للجمعيَّة المحمديَّة بسومطرة الشماليَّة، والبروفيسور رادينيتو، نائب رئيس جامعة سومطرة، والبروفيسور جانيوري سيونو، عميد كلية الاقتصاد والسياسة، والبروفيسور ميون أوير، عميد كلية الصناعة والتكنولوجيا، والبروفيسور فيصل، عميد كلية الحقوق، والبروفيسور محمد سيرازا، رئيس لجنة العَلاقات الخارجيَّة بالجامعة، والبروفيسور أروين، رئيس المرصد الفلكي بالجامعة.

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