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رياضة

رسميا، بايرن ميونخ يعلن انتقال نجمه المغربي لصفوف إيفرتون

أدم أزنو لاعب إيفرتون
أدم أزنو لاعب إيفرتون الانجليزي، فيتو

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، انتقال لاعبه المغربي آدم أزنو لصفوف إيفرتون الإنجليزي.

بيان بايرن ميونخ عن صفقة أزنو

وكشف بايرن ميونخ في بيان رسمي، أن أزنو البالغ من العمر 19 عاما، كان انضم لصفوف الفريق البافاري في صيف 2022 بعقد ينتهي في 2027.

وأضاف أن أدم أزنو انضم من برشلونة، وتدرج بين فرق الشباب والناشئين والرديف في بايرن ميونخ، كما لعب 4 مباريات مع الفريق الأول.

إعارة أزنو لفريق بلد الوليد

ولفت بايرن ميونخ أنه أعار اللاعب المغربي الواعد إلى بلد الوليد، يناير الماضي، حيث شارك مع الفريق الإسباني في 13 مباراة.

وشارك آدم أزنو في 3 مباريات دولية مع منتخب المغرب.

رابع صفقات إيفرتون

من جانبه أشار النادي الإنجليزي إلى أن آدم أزنو هو رابع صفقات إيفرتون خلال الصيف الجاري، وأوضح أنه وقع عقدا مدته 4 مواسم حتى صيف 2029.

ولم يعلن الناديان عن قيمة الصفقة، بينما أشارت تقارير صحفية إلى أنها أنعشت خزينة بايرن بـ12 مليون يورو، شاملة الحوافز المالية.

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بايرن ميونخ آدم أزنو إيفرتون الإنجليزي بلد الوليد منتخب المغرب

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