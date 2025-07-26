إيفرتون الإنجليزي يحسم صفقة نجم منتخب المغرب

توصل نادي إيفرتون الإنجليزي، لاتفاق نهائي لضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو، من صفوف بايرن ميونخ الألماني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

قيمة انتقال آدم أزنو من بايرن ميونخ إلى إيفرتون

وبحسب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين، فإن الصفقة تشمل قيمة مبدئية تبلغ 9 ملايين يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين كحوافز إضافية.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب المغربي، البالغ من العمر 19 عامًا، للفحص الطبي في إيفرتون، خلال 48 ساعة.

وكان أزنو، الذي أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى مشروع إيفرتون، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى خيتافي، لكن الصفقة تعثرت بسبب خلاف بين الناديين حول قيمة بند الشراء الإلزامي.

وأشار رومانو إلى أن البايرن طالب بإدراج بند "حق المطابقة" في اتفاقه مع إيفرتون، يتيح له فرصة الرد على العروض المستقبلية للموهبة المغربية، وهو ما وافق عليه التوفيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.