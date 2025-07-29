عمره 36 عاما، بايرن ميونخ يعلن تجديد عقد حارسه حتى 2026

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، توصله لاتفاق رسمي لتمديد عقد أحد لاعبيه لمدة عام إضافي، ليستمر داخل صفوف الفريق حتى صيف عام 2026.

وقال بايرن ميونخ في بيان رسمي، أنه توصل لاتفاق لتجديد عقد حارس مرمى الفريق، سيفن أورليتش لعام إضافي حتى 2026، خاصة أن الحارس يحظى بثقة إدارة النادي، حيث سبق له أن لعب دورًا مهمًا سواء داخل الملعب أو خارجه، ويُنظر إليه كشخصية يُعتمد عليها في غرفة الملابس.

وعلّق ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة والمسؤول الرياضي بالنادي، قائلًا: "هو مثال حقيقي على الثبات والموثوقية، شخص يفي بوعوده فعلًا، وجود شخصيات مثله مفيد لأي فريق، ونحن سعداء باستمراره معنا لموسم إضافي."

وانضم أورليتش انضم إلى بايرن ميونخ في عام 2015 قادمًا من شتوتجارت، وخاض موسمًا وحيدًا مع هامبورج في 2020 قبل أن يعود مجددًا إلى الفريق البافاري، حيث خاض حتى الآن 103 مباراة رسمية بقميص بايرن ميونخ، وحقق خلال مسيرته مع الفريق العديد من الألقاب، من بينها 9 بطولات دوري ألماني، و3 كؤوس محلية، و6 سوبر ألماني، إلى جانب تتويجه بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

لويس دياز يوقع عقود انتقاله إلى بايرن ميونخ حتى 2029

فيما وقع الدولي الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول، عقود انتقاله إلى بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

عقد لويس دياز مع بايرن ميونخ حتى 2029

وكتب فابريزيو رومانو، على حسابه بشبكة "إنستجرام": "عاجل.. لويس دياز يوقّع على عقده كلاعب جديد في بايرن ميونيخ حتى عام 2029".

وأضاف: "وقع ليفربول وبايرن ميونخ أيضًا على الوثائق بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية صباح اليوم، ويتواجد دياز حاليًا في ميونخ".

قيمة صفقة انتقال لويس دياز إلى بايرن ميونخ

وأتم: "تبلغ قيمة الصفقة 70 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كإضافات، والعقد الموقّع حتى يونيو 2029 يتضمن خيار تمديد لعام إضافي من قبل النادي".

يذكر أن دياز كان هدفا رئيسيا لبرشلونة هذا الصيف، لكن النادي الكتالوني فشل في تلبية الطلبات المالية الخاصة بليفربول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.