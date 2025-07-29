رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء: مستمرون في تطوير البنية الأساسية والشبكات

رحب المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بالحضور من كافة قطاعات الشركة، وقدم الشكر للعاملين بالشركة لما يقومون به ويبذلونه من جهد وعطاء وعمل وإخلاص، كان له أثره الكبير في تحسن جميع مؤشرات الأداء مما جعل الشركة تتبوأ مكانة كبيرة بين شركات الكهرباء، كما طالبهم بضرورة العمل الجاد والتطلع لما هو أفضل دائما وبذل الجهد والعرق وذلك للحفاظ على الشركة، وذلك اثناء تواجده معهم بنادى الشركة

التطوير فى البنية الأساسية

وشرح أبو وردة التطوير الكبير الذي يحدث في الشركة سواء في البنية الأساسية، والتي قاربت على الانتهاء من تطوير لعدد ٤٠هندسة ومركز خدمة العملاء على أحدث المواصفات الفنية والعالمية والمجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية منها تطوير مراكز خدمة العملاء بمحافظة الشرقية

تطوير كافة الشبكات

كما أشار إلي التطوير الكبير الذي حدث في كافة الشبكات وعلى كافة الجهود مما جعل الشركة تقدم خدمات متميزة وجودة تغذية للمواطنين، وطالب الجميع بضرورة العمل الجاد على مكافحة سرقات التيار الكهربائي ، وكذلك العمل على توعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء

حضور حفل تكريم

جاء ذلك اليوم أثناء حضوره حفل تكريم واحد من أبناء الشركة المخلصين المحاسب سمير الصفتي مدير عام الاستحقاقات، وذلك بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش، حيث أشاد بالجهد الكبير الذي كان يقوم به المحاسب سمير الصفتي منذ تعيينه بالشركة، فقد كان نموذجا يحتذي به في العمل والإخلاص والتفاني وطهارة اليد والأخلاق الكريمة، وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن الشركة دائما تحت أمر أبنائها المخلصين الأوفياء، وفي نهاية كلمته تمني التوفيق والنجاح للمحاسب سمير الصفتي

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